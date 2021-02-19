В NASA считают нереалистичной высадку американцев на Луну в 2024 году

В космическом агентстве объяснили это нехваткой финансирования

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Задача высадки на Луну в 2024 году, поставленная прежней администрацией республиканца Дональда Трампа, представляется нереалистичной ввиду нехватки финансирования. Об этом временно исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Юрчик заявил в интервью, опубликованном в четверг профильным ресурсом ArsTechnica.

"Задача высадки на Луну в 2024 году, возможно, уже не является реалистичной из-за ассигнований последних двух лет, которых оказалось недостаточно для достижения этой цели", - пояснил он. "Ввиду этого обстоятельства мы изучаем вопрос заново, чтобы наметить наиболее оптимальный путь вперед", - добавил Юрчик. Новый президент США демократ Джо Байден 20 января назначил его и еще более 30 человек на временные должности в своей администрации.

"Администрация поддерживает цели программы Artemis, мы с нетерпением дожидаемся следующих поступательных шагов. Мы намерены полностью обеспечить преемственность главного назначения этой программы", - заверил врио главы NASA.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.