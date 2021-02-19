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Интерфакс-АВН

Эрдоган в разговоре с Путиным назвал успешной работу центра по мониторингу перемирия в Карабахе - турецкие СМИ

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба

Участники разговора обсудили темы Сирии и Ливии

Стамбул. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал успешной работу совместного центра по мониторингу за перемирием в Карабахе.

"Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Совместный центр успешно выполняет свою миссию и добавил, что необходимо приложить совместные усилия по всем вопросам для сохранения режима прекращения огня", - говорится в сообщении агентства "Анадолу".

Отмечается, что турецкий лидер предложил экспертам из Турции, РФ и Азербайджана обсудить улучшение состояния автомобильных и железных дорог в Нагорном Карабахе.

"Эрдоган отметил важность решения сирийской проблемы и заявил, что нельзя упускать возможность установления мира и стабильности в Ливии", - добавило агентство.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября 2020 года приняли заявление, согласно которому с 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Подразделения вооруженных сил Азербайджана остановились на занимаемых позициях.

В Нагорный Карабах переброшен российский миротворческий контингент: 1 тыс. 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ

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