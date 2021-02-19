Фрегат "Адмирал Макаров" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" провели артиллерийские стрельбы в Черном море

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи фрегата "Адмирал Макаров" и малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" Черноморского флота (ЧФ) провели артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря, сообщает в четверг штаб ЧФ.

"В ходе учебных мероприятий экипажи кораблей отработали огневые задачи по поражению более 10 морских и воздушных целей условного противника", - говорится в сообщении.

Были выполнены стрельбы из артиллерийских установок А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени, а также по воздушным, которые представляли собой сброшенные с самолётов морской авиации ЧФ светящиеся авиационные бомбы, уточняется в пресс-релизе.