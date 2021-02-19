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РИА Новости

"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию

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Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Москва обеспокоена перспективой появления эшелона системы ПРО США в космосе. Реализация планов Вашингтона дестабилизирует сложившуюся систему международной безопасности, уверен замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что в случае успеха этой затеи американцы смогут прямо с орбиты наносить удары по позиционным районам межконтинентальных баллистических ракет. Не дожидаясь, пока они стартуют.

До 30 процентов

В августе командование Космических сил США опубликовало военную доктрину. Основной смысл документа: контроль над орбитой откроет уникальные возможности по планированию и проведению боевых операций. Авторы напомнили, что с древних времен полководцы стремились занять перед битвой возвышенность и получить стратегическое преимущество — видеть маневры противника, без помех наблюдать за полем боя, исключить возможность внезапной атаки. Самая выгодная позиция в XXI веке — околоземная орбита. И контролировать ее, по мнению Пентагона, должны именно Космические силы США.

Доктрина не исключает и размещения на орбите элементов стратегических вооружений. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в августе 2018-го сказал, что космос надо рассматривать в качестве "нового театра военных действий". По его словам, "ключевой фактор — необходимость развертывания датчиков обнаружения пусков в космосе". Специалисты не исключают, что следом за датчиками американцы развернут на орбите и ударные вооружения. Проекты орбитальных ракет-перехватчиков, способных сбивать советские МБР на взлете, имелись у США еще в годы холодной войны.

"О милитаризации космоса заговорили при Трампе, — объясняет РИА Новости политолог-американист Сергей Судаков. — Создали Космические войска, увеличили число запусков. Очевидно, при Байдене этот курс продолжится. У США есть все шансы реализовать проект космической ПРО. Страна располагает наибольшей спутниковой группировкой в мире, которая постоянно пополняется. Причем космические аппараты запускают и формально негосударственные компании, например SpaceX Илона Маска. Многие коммерческие спутники на орбите можно использовать и для военных нужд".

Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото

Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Тем не менее, по словам эксперта, развертывание космического эшелона системы ПРО не позволит Пентагону полностью нейтрализовать потенциал ядерного сдерживания России. В лучшем случае космические перехватчики смогут уничтожить до 30 процентов стартовавших МБР. Впрочем, в условиях тотальной ядерной войны и это очень много. К тому же некоторые МБР собьют перехватчики наземного базирования в Европе и США, а также корабли НАТО, оснащенные системой Aegis и ракетами SM-2 и SM-3. В результате ответно-встречный ядерный удар будет уже не той силы.

Войны в космосе

"Москве нужно гораздо жестче реагировать на подобные инициативы, — убежден Судаков. — Необходимо объяснить Вашингтону, что размещение элементов системы ПРО в космосе — это casus belli, требующий максимально жесткой реакции. Если мы дадим понять, что милитаризация космоса — это красная линия, то, по крайней мере, нам удастся притормозить развертывание орбитального эшелона".

Согласно американской доктрине, космические войска отвечают за "безопасность" орбиты, обеспечивая к ней доступ США и союзников, а также проецируя боевую мощь, чтобы запугать оппонентов и принудить их изменить свое поведение. Грузы и персонал будут доставлять многоразовые корабли, для быстрой передачи информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях создадут мощную спутниковую группировку. Особая роль отводится заатмосферным аппаратам разведки, наблюдения и связи.

Армии США и их союзников по НАТО сильно зависят от спутников. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи аппаратов военного и двойного назначения. Авторы доктрины настаивают на необходимости лишить всех оппонентов Вашингтона возможности получать любую информацию об американской орбитальной группировке. Для этого в агентстве перспективных оборонных разработок DARPA уже несколько лет реализуют программу Blackjack, предусматривающую вывод на низкую орбиту до 200 малогабаритных спутников, связанных в единую сеть. Считается, что их невозможно отследить.

Проредить орбиту

У ВКС России есть технические средства и специалисты, способные фиксировать действия спутников западных стран, их сосредоточение над теми или иными участками воды и суши, периодичность, с которой они пролетают над какой-либо местностью. По поведению орбитальной группировки, как правило, несложно предугадать многое из того, что задумали в штабах НАТО.

Испытания новой ракеты системы ПРО А-235 "Нудоль"

Источник изображения: © Минобороны РФ/RT

В случае обострения международной обстановки Россия сможет не только наблюдать за спутниками западных стран, но и эффективно их уничтожать. В ноябре на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали ракету перспективной системы ПРО А-235 "Нудоль", предназначенную для перехвата американских МБР при атаке Москвы и промышленных объектов на западе России. По оценкам специалистов, ее возможностей хватит для поражения и космических объектов на низких орбитах.

Эту ракету испытывают с 2014-го. А в марте 2018-го в Плесецке ею впервые отстрелялись со штатной подвижной пусковой установки. Мобильность — главный "козырь" перспективного комплекса. В угрожаемый период установки перебросят на заранее подготовленные замаскированные позиции, где они останутся невидимыми для спутников противника до момента пуска. По мнению экспертов, изучивших видеозапись испытаний, скорость стартующей ракеты близка к гиперзвуковой.

Глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что испытание российской ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту — вызов интересам США в околоземном пространстве.

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1 комментарий
№1
19.02.2021 05:41
"Проредить орбиту" - это самое глупое, чем можно ответить на планы размещения ударного оружия в космосе.
Ответ на размещение оружия (ударного, по целям на Земле) в космосе - или даже просто на ОТКАЗ соблюдать Договор о запрещении этого - должен (и неизбежно будет) рассматриваться как первый обезоруживающий удар. Просто потому, что ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ возможно и сейчас - безо всякого оружия в космосе.
Попытка  разместить ударное оружие в космосе должна (и будет) рассматриваться не как новая фаза "гонки воорудений", а так же, как сейчас - по Договорам - рассматривается как нападение на спутники СПРН, т.е. ТОЧНО ТАК ЖЕ, как нанесение ядерного удара средствами СЯС.
Никаких других вариантов НЕТ.

Нынешняя ситуация - это ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ неверия американской элиты в агрессивные намерения русских (по краней мере, неверие в намерение нанести первый обезоруживающий удар).
Я не вижу другого способа остановить маньяков в США (особенно протестантских и иудаистских фундаменталистов, в том числе "тайных"), что при решении этой публики на развертывание такого оружия в космосе ответом будет сосредоточение усилий России на нанесении ПЕРВЫМИ ядерного удара, с целью полного уничтожения США и их основных союзников. А там что будет, то и будет.

Американцы (элита и "обыватели") считают, что руки у них развязаны - по причине НЕАГРЕССИВНОСТИ что русских, что китайцев. Боюсь, что нет другого способа, как разубедить их в этом. Договора с СССР - это следствие УВЕРЕННОСТИ США в "агрессивности" - точнее, решимости - ТОГО СССР. Россия же (да и поздний СССР) - в целом - воспринимались и воспринимаются как ШЛЮХИ. Иначе мы не пробовали бы протолкнуть "наверх" такого типа, как Навальный. А до этого - гайдаров и чубайсов.

Армия США - судя по ее поведению, в том числе в конфликте "националисты-глобалисты", все прекрасно понимает. Так что не все так безнадежно. Да и ученые/инженеры США - это совсем не сборище маньяков. Но "беспокоить" их надо. К сожалению. Иначе необходимость оплачивать кредиты/обучение детей/внуков и получать страховки, ВОЗМОЖНО, возьмет верх. Вряд ли, но все-таки это возможно.
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