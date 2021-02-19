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Интерфакс-АВН

Российские военные фиксируют резкий рост активности боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

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Дейр-эз-Зор
Мероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017.
Источник изображения: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Хомс (Сирия). 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Активность незаконных вооружённых формирований резко возросла в южных сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщил журналистам представитель группировки войск Вооружённых сил РФ в Сирии.

"Одной из вероятных причин, по которой им удается скрытно перемещаться в пустынной местности, является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненных им бандформирований из бывшей "Свободной сирийской армии", - отметил представитель группировки российских войск.

Он также сообщил, что сирийскими правительственными войсками страны при поддержке беспилотников Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружен крупный тайник оружия, которое используют боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. В ходе операции уничтожены четверо боевиков.

"В результате разведывательно-поисковых действий сирийских правительственных сил при поддержке беспилотных летательных аппаратов ВКС России в пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГИЛ для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами, которые были обнаружены в районе схрона и выполнявших, судя по всему, функцию охранения", - сообщил представитель группировки войск Вооружённых сил РФ.

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