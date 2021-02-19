The National Interest (США): Россия демонстрирует свой автомат АК-19 в выгодном свете — но купят ли его?

Сможет ли АК-19, заточенный под патрон натовского калибра, потеснить конкурентов? Долговечность, надежность и дешевизна по сравнению с западными образцами — его преимущества. Крупнейшая оружейная выставка Ближнего Востока IDEX 2021 — идеальная площадка для продвижения новейшей разработки концерна «Калашников».

Группа компаний «Калашников» пытается найти новых покупателей за пределами привычного круга клиентов

Концерн "Калашников" намерен впервые представить за рубежом новый автомат АК-19, входящий в его флагманскую экспортную линейку. "Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", - проинформировали в пресс-службе "Калашникова".

АК-19 - это экспортный вариант усовершенствованного автомата АК-12 под патрон НАТО калибра 5,56×45 мм, который впервые был показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". АК-19 тоже был представлен на том форуме. У этих автоматов много общего - от L-образного регулируемого приклада до новой конструкции пистолетной рукоятки и прицела. Кроме того, АК-12 и АК-19 имеют одинаковую длину ствола и практически идентичны друг другу по весу и общей длине. У этих двух автоматов есть всего несколько различий, если не считать их разных калибров, и одно из них - новый пламегаситель. Ранее сообщалось, что у АК-19 более легкий приклад, но существенной разницы в весе между этими двумя автоматами, очевидно, нет. Хотя калибры 5,56×45 мм и 5,45×9 мм в целом схожи и играют почти одинаковые роли в бою, считается, что первый из них несколько более точный и опасный.

АК-19 - это уже не первая попытка концерна "Калашников" выйти на международный рынок автоматов 5,56×45 мм. АК-101 и АК-102, выпущенные в середине 1990-х годов, не вызвали особого фурора на международном рынке. АК-108 - под патроны калибра 5,56x45 мм - тоже вызвал довольно вялый интерес со стороны покупателей. Как и прежде, нынешняя рыночная стратегия "Калашникова" заключается в том, чтобы вытеснить западных конкурентов, продавая оружие достаточно высокого качества по более низкой цене. Кроме того, концерн настаивает на том, что его оружие более "надежно", чем предложения конкурентов. Руководитель направления дирекции группы компаний "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой сообщил репортерам: "Мы более надежны, чем наши конкуренты. Опыт показывает, что чем жестче условия испытаний и климат страны-заказчика, тем у нас больше шансов остаться единственными участниками тендера на поставку оружия". Действительно, предполагаемая долговечность АК-19 в экстремальных погодных условиях служит "Калашникову" важным аргументом при заключении сделок с ближневосточными покупателями: "В условиях жаркого влажного климата и запыления АК-19 обеспечит эффективность всесуточного применения, надежность работы и неприхотливость в обслуживании", - сообщила пресс-служба концерна.

АК-19 представляет собой одну из очередных попыток "Калашникова" завоевать широкое присутствие на международном рынке оружия, расширив список клиентов, куда в настоящее время входят давние покупатели советского и российского стрелкового оружия, в первую очередь в развивающихся странах. Концерн считает, что IDEX, главная военная выставка на Ближнем Востоке, представляет собой идеальную площадку для продвижения АК-19 ближневосточным покупателям на рынке автоматов под патрон 5,56-45 мм. "АК-19 использует патрон 5,56х45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", - сообщила пресс-служба "Калашникова".

Марк Эпископос (Mark Episkopos)