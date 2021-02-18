Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%

Как сообщило агентство РБК в материале "Пандемия сократила секретный экспорт из России. На фоне спада поставок иностранным заказчикам крупнейшим получателем вооружений стал Алжир" , экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная техника, в 2020 году упал на 16%, до 11,5 млрд долларов. Это произошло на фоне пандемии, задержавшей поставки ряду иностранных заказчиков.

Один из построенных в 2020 году для ВВС Алжира на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах истребителей МиГ-29М2 (алжирский бортовой номер FB-99) (с) www.menadefense.net

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд, следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), размещенных 8 февраля и проанализированных РБК. В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД ("Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов"). Выделить исключительно "военный" экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.

В январе-сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил $1,32 млрд - в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года ($3,19 млрд), следует из отдельных данных ФТС, размещенных в сборнике "Документы таможенной статистики внешней торговли". Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до $3,83 млрд.

В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на $4,21 млрд, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого военные поставки - кораблей и бронетехники - включены в группы 87 ТН ВЭД ("Средства наземного транспорта") и 89 ("Суда, лодки и плавучие конструкции").

Влияние пандемии

Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС. В 2020 году на первое место вышел Алжир (почти $2 млрд), потеснивший Египет (в 2019 году - почти $2,4 млрд). В октябре 2020 года портал Menadefense.net сообщал, что Алжир получил первую партию истребителей МиГ-29М/М2 из России.

Однако военные поставки России в Китай, Египет, Индию, Турцию в 2020 году сократились, следует из данных ФТС. В декабре 2020 года заместитель министра обороны России Александр Фомин говорил в интервью "Российской газете", что из-за коронавируса Россия отложила поставки вооружений ряду иностранных заказчиков. "Среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества - Алжир, Египет, Индия, Китай и другие", - заявил Фомин.

Около 25% контрактов перенеслось с 2020 на 2021 год, говорил и гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов в феврале в интервью РБК. Задержки происходили "в силу различных обстоятельств, спровоцированных пандемией", указал он. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК.

Новые получатели

В списке получателей российского оружия и/или авиатехники (экспорт, закодированный на уровне двух знаков SS, - объединяет группы 88 и 93) в 2020 году появились непривычные страны - Гонконг ($570 млн, рост менее чем с $1 млн в 2019 году) и Эстония ($377 млн, рост с $31 млн в 2019 году), показывают данные ФТС. В целом объем поставок российской военной продукции за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд, так же как в 2019 году, утверждает глава "Ростеха" (включает в себя государственного посредника по экспорту оружия "Рособоронэкспорт") Сергей Чемезов. РБК направил запрос в пресс-службу ФТС с просьбой пояснить разницу в цифрах.

Скрытый экспорт некоторых химических соединений из России в 2020 году составил $1,39 млрд, следует из данных ФТС. В том числе около $590 млн таких материалов было вывезено в США, в результате чего экспорт из России в США, закодированный на уровне четырех знаков SSSS, составил почти $870 млн.

Открытая зеркальная статистика американского статбюро Census Bureau показывает, что в 2020 году США импортировали из России "военного оборудования" на $120 млн и материалов, относящихся к "ядерному топливу", на $610 млн (в сумме примерно соответствует российскому экспорту SSSS в США).

Скрытый импорт самолетов

Импорт в Россию под секретным кодом таможни SSSS в 2020 году увеличился на треть - до $7,85 млрд. Как писал РБК, в основном ФТС кодирует так поставки гражданских самолетов в Россию Boeing (происхождения США), Airbus (Франция), Bombardier (Канада) и т.д. Импорт в Россию американских пассажирских самолетов Boeing действительно может проходить под кодом SS, сообщал в 2014 году "Коммерсантъ".

Крупнейшими источниками SSSS-импорта в Россию по данным за 2020 год являются США ($4,04 млрд), Франция ($2,07 млрд) и Германия ($0,85 млрд), показывают данные ФТС. При этом ФТС в соответствии с международными стандартами учитывает импорт по стране происхождения товара - поэтому ввезенный самолет Boeing будет учитываться как импорт из США, даже если он ввезен, например, из Швейцарии или Ирландии.Внешнеторговая статистика американского Census Bureau свидетельствует, что США в 2020 году экспортировали в Россию гражданские самолеты и их детали только на $321 млн (в 2019 году - на $1,2 млрд). Это означает, что остальные самолеты производства США могли давно быть в употреблении и быть закуплены в третьих странах.