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Naked Science

Индия приняла на вооружение Arjun Mk 1A — «самый дорогой танк в мире» массой почти в 70 тонн

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии формальной передачи индийской армии модернизированного танка национальной разработки Arjun Mk 1A. Ченнаи, 14.02.2021
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии формальной передачи индийской армии модернизированного танка национальной разработки Arjun Mk 1A. Ченнаи, 14.02.2021.
Источник изображения: www.business-standard.com

Индийская армия получила танк Arjun Mk 1A, представляющий собой развитие не слишком удачного Arjun Mk 1. Масса боевой машины составляет 68 тонн, что делает ее одним из самых тяжелых танков в мире.

Индия давно стремится организовать массовое производство современного танка собственной разработки, который смог бы заменить (или хотя бы дополнить) российские ОБТ. Как сообщила на днях газета Hindustan Times, страна находится как никогда близко к цели: ее армия получила первый Arjun Mk 1A.

«Танк, сделанный в Тамилнаде, будет использоваться на наших северных границах для обеспечения безопасности нации. Это демонстрирует единый дух Индии — Бхарат Экта Даршан, — заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. — Мы продолжим работать над тем, чтобы наши Вооруженные силы стали одними из самых современных в мире. В то же время концентрация на превращении Индии в атманирбхар (самодостаточную страну) в оборонном секторе развивается полным ходом».

Arjun Mk 1A

Источник изображения: business-standard.com

Боевая машина стала развитием Arjun Mk 1, который начали производить в 2006-м и построили в количестве 124 единицы. Изначально его хотели выпустить серией в более чем 2000 единиц, но затем предпочтение отдали проверенному российскому Т-90. Причиной стала ненадежность ходовой части индийской машины, а также ряд других трудностей.

Arjun Mk 1A

Источник изображения: business-standard.com

В итоге решили создать модернизированный вариант. Arjun Mk 1А получил 71 улучшение по сравнению с более ранней версий: 14 из них называют «значительными». На новой машине снаряды в боеукладке размещаются в индивидуальных защищенных контейнерах, а 120-миллиметровую нарезную пушку доработали для применения боеприпасов новых типов. Arjun Mk 1А получил динамическую защиту индийского производства и улучшенную композитную броню. Среди других улучшений — панорамный прицел командира CPS Mk II и улучшенный прицел наводчика с внедрением автомата сопровождения цели.

Arjun Mk 1A

Источник изображения: business-standard.com

При этом масса Arjun существенно возросла и теперь составляет 68 тонн, что делает Mk 1А одним из самых тяжелых танков в мире. Примечательно, что, согласно ранее представленным данным, он и «самый дорогой». Исходя из расчетов цены контракта на 118 серийных машин, специалисты определили, что один такой танк стоит более десяти миллионов долларов — дороже знаменитого (главным образом, опять же, своей высокой стоимостью) южнокорейского К2 «Черная пантера».

Arjun Mk.I

Источник изображения: wikipedia

Напомним, в январе стало известно о том, что Китай впервые применил новый танк VT4 в бою. А несколько лет назад Поднебесная приняла на вооружение новый «горный» танк.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Южная Корея
Продукция
Arjun Mk II
F-16
MBT-3000
Т-90 "Владимир"
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