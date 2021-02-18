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Бок о бок с кораблями НАТО – закончились учения AMAN-2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд кораблей ВМФ России завершил участие в международных внеблоковых военно-морских учениях AMAN-2021 («Мир-2021») в Аравийском море, в которых были задействованы вооруженные силы 45 государств, в том числе ВМС НАТО (США и Великобритания).

Активная фаза AMAN-2021 прошла в Аравийском море, в ней приняли участия корабли ВМФ России, ВМС НАТО, а также Китая, Японии, Индонезии, Шри-Ланки.

Как сообщили в Минобороны РФ, от России в морской фазе многонациональных военно-морских учений, прошедших с 15 по 16 февраля, принимали участие корабли Черноморского флота — фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир «СБ-739».

«К маневрам помимо корабельных сил активно привлекалась морская авиация, включая экипаж вертолёта Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович», — пояснили в министерстве.

В течение двух дней экипажи кораблей стран-участниц отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров. Экипажи выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения, в том числе по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около 5 километров.

«Главными целями учений AMAN-2021 являлись укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и при проведении поисково-спасательных операций», - отметили в Минобороны РФ.

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