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ЦАМТО

Более 20 тыс. тонн топлива в 2020 году поставила служба ГСМ Северного флота в Арктику

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Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике
Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

ЦАМТО, 17 февраля. Службе ГСМ Вооруженных сил России 17 февраля исполняется 85 лет. В преддверии этого юбилея в службе ГСМ Северного флота были подведены краткие итоги деятельности организации.

Ежегодно на флот выделяется более 150 тыс. т различных видов горючего: дизельного топлива, флотского мазута, автомобильного бензина и авиационного керосина. На флоте организована система хранения и распределения топлива с учетом климатических особенностей Крайнего Севера и Арктики.

Для обеспечения боевой и оперативной подготовки сил флота в море в составе вспомогательного флота действует несколько морских танкеров. Ежегодно задачи снабжения топливом отрядов кораблей и судов флота в дальней океанской зоне поочередно выполняют большой морской танкер "Сергей Осипов", средние морские танкеры "Кама", "Вязьма", "Академик Пашин" и другие. В ходе северного завоза на объекты Северного флота, расположенные на островах Северного Ледовитого океана и континентальном побережье арктических морей, было доставлено более 20 тыс. т топлива. В основном это дизельное топливо и авиационный керосин.

Для заправки автомобильной и бронетанковой техники в условиях вечной мерзлоты применяются новые технологии. Так, в военном гарнизоне Тикси (Республика Якутия) на побережье моря Лаптевых были установлены новые контейнерные автозаправочные станции, для которых не требуется углубление резервуаров. Они способны работать автономно от собственного источника энергии или от промышленных электросетей.

Важнейшим направлением деятельности службы ГСМ является обеспечение сил Северного флота в Арктике, где природные условия предъявляют особые требования к качеству и составу горючего, на котором работает военная техника. Специально для этого разработано арктическое дизельное топливо, которое успешно применяется при низкой температуре воздуха. Этим топливом обеспечиваются тактические группы флота, дислоцированные на островах Земля Александры и Котельный, а также воинские формирования армии ВВС и ПВО, несущие службу в Якутии и на Новой Земле, сообщает пресс-служба Северного флота.

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