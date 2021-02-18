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ЦАМТО

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 ТОФ совершили перелет протяженностью более 7 тыс. км

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Дальний противолодочный самолет Ту-142
Дальний противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

ЦАМТО, 17 февраля. В соответствии с планом боевой подготовки два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ТОФ совершили перелет протяженностью более 7 тыс. км из Приморского края на аэродром в Ейске.

Тихоокеанцы прибыли в Краснодарский край для участия в сборах экипажей морской авиации ВМФ по подготовке к дозаправке самолетов топливом в воздухе.

В ходе сбора противолодочники совместно с экипажами самолетов Ил-78 Дальней авиации на практике будут совершенствовать навыки выполнения этого сложнейшего элемента подготовки. Полеты будут выполняться как днем, так и в ночных условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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