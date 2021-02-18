Войти
Интерфакс-АВН

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ подняты по тревоге в ходе учения в Пермском крае - ЦВО

436
0
0
МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа

Екатеринбург. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в ходе летно-тактического учения, стартовавшего в Пермском крае, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения будет задействовано десять истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В рамках учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработают несколько тактических эпизодов: совершат вылет в условный охраняемый район для обнаружения, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей, а также выполнят перебазирование на запасной аэродром. Преодолев около 2 тыс. километров, летчики прибудут на полигон в Астраханской области.

В ходе основного этапа учения экипажи перехватчиков МиГ-31БМ отработают применение авиационных ракет класса "воздух-воздух" по сверхзвуковым и аэродинамическим целям, имитирующим баллистические ракеты и авиацию условного противника. Поиск и уничтожение учебных целей будет осуществляться на малых, средних и больших высотах.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
27.01.2021
В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу
24.07.2020
И длится МиГ: начаты работы по увеличению срока службы перехватчика
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
22.03.2016
Минобороны: учения истребительной авиации стартовали на западе России
27.08.2009
С выставки - в строй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение