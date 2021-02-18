Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ подняты по тревоге в ходе учения в Пермском крае - ЦВО

Екатеринбург. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в ходе летно-тактического учения, стартовавшего в Пермском крае, сообщает пресс-служба ЦВО в среду.

"В летно-тактическом учении с применением авиационных средств поражения будет задействовано десять истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, более 50 единиц наземной техники и около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В рамках учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отработают несколько тактических эпизодов: совершат вылет в условный охраняемый район для обнаружения, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей, а также выполнят перебазирование на запасной аэродром. Преодолев около 2 тыс. километров, летчики прибудут на полигон в Астраханской области.

В ходе основного этапа учения экипажи перехватчиков МиГ-31БМ отработают применение авиационных ракет класса "воздух-воздух" по сверхзвуковым и аэродинамическим целям, имитирующим баллистические ракеты и авиацию условного противника. Поиск и уничтожение учебных целей будет осуществляться на малых, средних и больших высотах.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.