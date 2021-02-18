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Интерфакс-АВН

Представитель Пентагона заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО будет обсуждаться "противостояние политике Москвы"

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Логотип НАТО
Логотип НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Действия России представляют угрозу безопасности США и их союзников по НАТО, поэтому вопрос о противостоянии политике Москвы будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, которая состоится на этой неделе, заявил журналистам представитель Пентагона.

"Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Она использует военную силу для достижения своих целей. Она поддерживают определенные группы, сеет хаос и сомнения, подрывая основанный на правилах международный порядок", - сказал он.

Второй представитель американского Минобороны отметил: "Я думаю, что мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем, в партнерстве по расчету".

По словам первого представителя, администрация президента Джо Байдена "уже ясно дала понять, что мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия".

"Поэтому мы будем с нетерпением ждать обсуждения этого вопроса с нашими союзниками на этой неделе, сказал он.

Участники брифинга, который проходило в формате телефонной конференции и имена участников не назывались, напомнили, что Байден ранее заявлял о том, что дипломатия и работа с союзниками и партнерами "являются основой нашей глобальной мощи и коллективной безопасности".

Во встрече примет участие министр обороны США Ллойд Остин.

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Китай
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США
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