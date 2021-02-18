Отряд кораблей ВМФ России завершил участие в учении "АМАН-2021" в Аравийском море - Минобороны РФ

Карачи. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил участие в морской фазе многонационального военно-морского учения "АМАН-2021" ("AMAN-2021"), проводившегося в акватории Аравийского моря в период с 15 по 16 февраля, сообщило в среду Минобороны РФ.

Фрегат "Адмирал Григорович", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739" вместе с кораблями стран-участниц военно-морских маневров "отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, выполняли действия по приему грузов с судна снабжения на ходу, а также отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения. В том числе - по надводным мишеням типа "Killer Tomato" на дистанции около 5 километров", сообщают в российском военном ведомстве.

К учению "АМАН-2021", помимо корабельных сил, активно привлекалась морская авиация, в том числе экипаж вертолёта Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата "Адмирал Григорович".

Главными целями учения "АМАН-2021", которое проводилось по приглашению пакистанской стороны, являлись укрепление и развитие военного сотрудничества между представителями вооруженных сил 45 стран стран-участниц маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства и при проведении поисково-спасательных операций, подчеркивают в Минобороны России.