Танкисты ЗВО провели в Подмосковье учения в 30-ти градусный мороз - Минобороны России

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Танкисты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели на полигоне "Головеньки" в Подмосковье учения в условиях аномально низких для региона температур, сообщила в среду пресс-служба округа.

"На момент выхода боевых машин из парка температура на полигоне составляла минус 30 градусов. Экипажи танков Т-72Б3 и Т-80У выполнили упражнение контрольных стрельб, в ходе которого уничтожили танки, безоткатные орудия и гранатометные расчеты условного противника", - говорится в сообщении.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов "Корд", подчеркивает оборонное ведомство.