Новая бронированная платформа "Бумеранг" может оснащаться зарубежными боевыми модулями

Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий также сообщил, что потенциальные иностранные заказчики стали проявлять интерес к бронетранспортеру сразу после публикации первой информации о новой машине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новейший бронетранспортер "Бумеранг", разработанный ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК), может оснащаться боевыми модулями иностранного производства. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Мы допускаем монтаж на шасси "Бумеранг" боевых модулей зарубежного производства, не видим в этом проблем. Естественно, адаптация зарубежного модуля будет происходить с участием наших специалистов", - сказал он в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в Абу-Даби.

По его словам, потенциальные иностранные заказчики стали проявлять интерес к "Бумерангу" сразу после публикации первой информации о новой машине. "На форуме "Армия-2020" машина в варианте боевой машины пехоты (БМП) К-17 была представлена на экспозиции нашей компании. Там можно было получить исчерпывающую информацию о ней, осмотреть образец не только снаружи, но и внутри", - отметил Красовицкий.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет-Д". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.