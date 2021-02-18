США рассмотрят другие пути укрепления стратегической стабильности с Россией помимо ДСНВ - госсекретарь Блинкен

Вашингтон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - США, помимо Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), рассмотрят другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы смогли очень быстро, потому что это в наших интересах, продлить на пять лет ДСНВ-3, соглашение о сокращении вооружений. И мы рассмотрим другие пути продвижения стратегической стабильности с Россией, даже если мы очень четко понимаем, что действия, которые они предпринимают, в том числе на Украине, (...) являются вызовом нашим интересам и ценностям. Но мы должны уметь работать на обоих фронтах", - заявил Блинкен в интервью Национальному общественному радио (NPR).

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года