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Интерфакс-АВН

Путь к возвращению к ядерным договоренностям между США и Ираном открыт - госсекретарь Блинкен

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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вашингтон. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что путь для возвращения Ирана и США к дипломатии открыт.

"Первым шагом было бы возвращение Ирана к соблюдению (прежних договоренностей - ИФ). И президент Байден (Джо Байден - ИФ) ясно дал понять, что если они это сделают, то и мы сделаем то же самое. Путь к дипломатии открыт прямо сейчас. Иран все еще далек от того, чтобы согласиться с этим", - сказал Блинкен в интервью NPR.

Он отказался уточнить, предпринимал ли Вашингтон какие-либо шаги по возобновлению прямой дипломатии с Ираном.

"В настоящее время президент очень четко публично, неоднократно высказывался о том, где мы находимся. И мы посмотрим, какова будет реакция Ирана на это", - отметил глава госдепа.

Он отметил, что если Иран вернется к соблюдению обязательств и США сделают тоже самое, далее нужно будет работать над соглашением, которое будет "более длительным и прочным, чем первоначальное".

"И нам также нужно заняться другими вопросами, которые не были частью первоначальных переговоров и которые глубоко проблематичны для нас и для других стран мира: программа баллистических ракет Ирана, его дестабилизирующие действия", - добавил Блинкен.

Он признал, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был эффективен, и выразил сожаление, что США вышли из соглашения.

В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили СВПД. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана.

Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Новая администрация президента США Джо Байдена допустила возможность возвращения в СВПД, но только после того, как Иран возобновит в полном объеме соблюдение условий сделки. Иран такую увязку отверг.

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