Гуаньча (Китай): китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно выполнил корректировку на дальней точке орбиты Марса

Так Марс мог выглядеть около четырех миллиардов лет назад.

Луной Китай не ограничивается. На днях стало известно о его достижениях в исследовании Марса. Аппарат «Тяньвэнь-1» успешно выполнил орбитальный маневр вокруг Красной планеты. В Поднебесной заговорили о ее возможной колонизации. «Человеческая цивилизация с Земли распространится на другие планеты», – предположил один из читателей.

Из-за высокой точности выхода на орбиту «Тяньвэнь-1», первая орбитальная корректировка вокруг Марса, первоначально запланированная на 12 февраля, была отменена, и зонд перешел к сегодняшней «корректировке на апоареоне, дальней точке орбиты Марса». На этот раз «Тяньвэнь-1» сделал «сальто», изменив свое направление с горизонтального вращения вокруг планеты на вертикальное. Таким образом теперь исследователи могут наблюдать северный и южный полюса Марса.

CCTV узнало от Китайского национального космического управления (CNSA), что 15 февраля в 17:00 первая китайская миссия по исследованию Марса, "Тяньвэнь-1", успешно выполнила орбитальный маневр, чтобы захватить дальнюю орбитальную точку Красной планеты. На зонде был запущен двигатель 3000N, произведена корректировка траектории космического аппарата на круговую орбиту, проходящую через полюса Марса, а периареон, ближайшая к Марсу точка орбиты, был скорректирован до 265 километров.

По имеющимся данным, после того, как 10 февраля зонд "Тяньвэнь-1" успешно вышел на орбиту Марса, команда разработчиков провела оценку и интерпретацию орбитальных данных. Из-за высокой точности выхода зонда на орбиту первая корректировка, которую планировалось провести 12 февраля, была отменена, и космический аппарат перешел к сегодняшней "корректировке на апоареоне, дальней точке орбиты Марса".

После того, как "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Красной планеты, его траектория полета вокруг планеты представляла собой эллипс, а апоареон - это точка, наиболее удаленная от Марса на этом эллипсе. "Корректировка орбиты на апоареоне" заключается в изменении траектории полета космического аппарата вокруг Марса с "горизонтальной орбиты" на "вертикальную". Таким образом, "Тяньвэнь-1" сможет сфотографировать оба полюса планеты, завершив тем самым глобальную миссию дистанционного зондирования Марса.

Что будет делать "Тяньвэнь-1" в месяцы между "выходом на орбиту" и "посадкой"?

В 19:52 10 февраля 2021 года первая китайская миссия по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" осуществила торможение и успешно вышла на большую эллиптическую орбиту вокруг Марса.

Ян Юйгуан, заместитель председателя Комитета космических перевозок Международной астронавтической федерации и научный сотрудник Второго исследовательского института Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, сказал, что зонд будет последовательно выполнять одно действие за другим.

Прежде всего требовалось сменить орбиту. Нужно было сделать так, чтобы "Тяньвэнь-1" смог перейти с текущей высокой эллиптической орбиты с низким наклонением на "полярную орбиту" с углом наклона к плоскости экватора, близким к 90 градусам. Далее зонд должен будет осуществить полный облет Марса по этой орбите, пролетев мимо северного и южного полюсов, тем самым реализовав исследовательское зондирование всех участков Красной планеты.

Во-вторых, нужно провести подготовку к посадке, в том числе использовать камеры, установленные на орбитальном аппарате, для исследования равнины Утопии, которая является заранее выбранным потенциальным местом посадки, чтобы подготовить спускаемый аппарат и марсоход ко входу в атмосферу Марса.

После определения времени "посадки на Марс" зонд "Тяньвэнь-1" должен сначала сойти с орбиты. После отделения спускаемого модуля и марсохода орбитальный аппарат поднимется на высоту и перейдет на ареосинхронную орбиту, чтобы производить наблюдение и передачу информации на Землю.

"Посадка на Марс" под названием "Семь минут ужаса"

Ян Юйгуан отметил, что посадка на поверхность Марса намного сложнее, чем приземление на поверхность Земли или Луны. Атмосферное давление на Марсе составляет всего 0,6-0,7% от земного. Когда космический корабль приземляется на Красную планету, во-первых, он не может полагаться на атмосферу для торможения до безопасной скорости, а во-вторых, ему приходится учитывать воздействие тепла, генерируемого трением воздуха.

"Тяньвэнь-1" будет использовать трехэтапный способ торможения, состоящий из теплозащитного экрана, парашюта и двигателя обратной тяги, для реализации "посадки на Марс". На первом этапе используется теплозащитный экран, который предотвращает повреждение зонда теплом, возникающим при атмосферном трении Марса во время торможения. На втором этапе после снижения скорости до определенного показателя раскрывается парашют. После дальнейшего замедления теплозащитный экран и парашют отсоединяются от космического аппарата и отбрасываются, и включается двигатель обратной тяги. Все три этапа торможения должны быть выполнены последовательно и безупречно. Среди трех целевых задач миссии по зондированию Марса - выход на орбиту, посадка и исследовательская работа - самым сложным является процесс посадки.

Комментарии китайских читателей

Система Тан Шаофэн: Пилотируемому космическому кораблю с живыми людьми нереально добраться до Марса, поэтому это должно быть сделано через такого робота, как "Тяньвэнь". В будущем мы сможем создать высокоинтеллектуальных роботов с автономными возможностями и отправить их на Марс, позволить им производить таких же роботов, чтобы каждый занимался своими обязанностями, и они жили в мире и сотрудничестве в своем кластере. Они могут сформировать цивилизацию роботов. Это станет началом колонизации Марса.

Марсианская цивилизация роботов будет наследовать технологии и культуру человеческой цивилизации и все знания людей точно так же, как дети наследуют информацию ДНК от своих родителей, и поэтому эта новая колония станет следующим поколением человечества. Таким образом, человеческая цивилизация с Земли распространится на другие планеты.

После того, как цивилизация роботов будет создана, она также может создать базу для посадки людей или даже напрямую преобразовать биосферу, чтобы люди могли эмигрировать на Красную планету.

По сравнению с людьми, роботы быстрее способны адаптироваться к сложной среде, и колония роботов обладает способностью к выживанию, намного превосходящей человеческую. Не только Марс - цивилизация роботов может также распространяться на спутники Сатурна, другие планеты и их спутники и даже астероиды. Однажды в будущем по всей Солнечной системе распространится цивилизация роботов.

Кроме того, роботы могут быть большими или маленькими, и их продолжительность жизни намного больше, чем у людей. Они могут создавать микророботов и космические корабли, которые несут информацию об их цивилизации и становятся новыми "семенами" на других планетах, которые распространятся по всей Вселенной. Через тысячи и десятки тысяч лет они полетят в другие галактики, образуют там новое поколение и наладят межзвездную связь.

Семена межпланетной цивилизации также могут нести оплодотворенные человеческие яйцеклетки или другие формы человеческой ДНК и знаний. После того, как кластер роботов преобразует другие планеты, человеческая цивилизация сможет распространиться по Вселенной.

Вселенная огромна, а время бесконечно. Может быть, сотни миллионов лет спустя по всему Млечному Пути распространятся потомки человеческой цивилизации с Земли, будь то роботы или люди будущего.

Если не будет изобретена скорость выше скорости света, то это может стать наиболее подходящим способом для межзвездной колонизации.

В сердце безмен в ответ Системе Тан Шаофэн: Воображение у вас очень богатое, но на самом деле все это не очень возможно. Самостоятельное создание роботами других роботов требует полной производственной цепочки (от конструкторских работ до изготовления чипов), а также энергии и воды.

Бодхисаттва великой справедливости: Кто-нибудь знает, насколько точен выход на орбиту этого аппарата? В прошлый раз орбитальный модуль "Чанъэ-5" израсходовал только 0,2% топлива, чтобы вернуться на Землю. Я хочу посмотреть, сколько топлива есть у зонда, который находится на орбите на этот раз, и послушать космический "Версаль".

Аду в ответ Бодхисаттве великой справедливости: Это правда или ложь? Значит, 98,8% топлива остаются мертвым и бесполезным грузом? Вы помните, что из двух тонн веса спускаемого аппарата 700 килограмм составляет топливо. Вы говорите нелогичные вещи.

zhoujh в ответ Бодхисаттве великой справедливости: По оценкам, такого рода новости пишут только невежественные репортеры. Если вы используете только 0,2% топлива, на что потрачены оставшиеся 99,8%? Разве не лучше тогда взять больше груза? Разве может быть такая неточная оценка расхода топлива? Если вы путешествуете по дикой природе, вам понадобится не менее 20 литров бензина. Разве возьмете вы с собой 10 тысяч литров?

Глупый медведь в ответ zhoujh: Я поискал в новостях. Первоначальный текст был таким: "Расход топлива, используемого для орбитальной корректировки, фактически составил только 0,3% от первоначального плана". Не 0,3% от общего количества топлива.

Возьмем, к примеру, путешествие: я положил на электронный кошелек несколько тысяч юаней, заложенные на транспортные расходы, еду и проживание, а также билеты на экскурсии. В качестве меры предосторожности я положил сто юаней во внутренний карман рубашки. В конце концов, тысячи юаней в мобильном телефоне были потрачены как и планировалось, а банкноту в сто юаней я разменял, только чтобы купить бутылку воды за один юань. Вот и все, наоборот делать довольно глупо.

Закон шара: Все замечательнее и замечательнее!

smps888: Пока не произойдет скачка в развитии топливных технологий, пилотируемая высадка на Марс - это лишь "монумент тщеславия" (строительный объект, возводимый органами власти якобы в целях демонстрации успехов административного управления, прим. пер.).

Специально играю: Оказывается, прошлогодние повторные испытания "теплозащитного экрана" от China Aerospace не прошли даром, хорошая подготовка.

Без процентов: Давайте просто понаблюдаем за "Тяньвэнь-1".

h200hh в ответ Без процентов: Успехи НАСА - это не та отрасль, в которой мы можем быстро догнать. Наш прогресс уже заметен, но и другие также совершенствуются. Однако результаты "Чанъэ-5" и "Тяньвэнь-1" доказывают, что наши орбитальные расчеты и уровень управления не уступают Соединенным Штатам, нужно лишь непрерывно накапливать опыт.

Весенний замок Башни Тунцюэ: Отменили одну корректировку из-за слишком высокой точности и сразу перешли ко второй. Слишком сдержанная демонстрация превосходных результатов!

Помидор не кашляет: Ура-ура-ура! Молодцы!

guan_16008219711681: Сожалеют ли теперь американцы о решении позволить Цянь Сюэсэню (отец китайской космонавтики, прим. пер.) вернуться на родину? Без этого решения сегодня мы, возможно, не увидели бы зонд на орбите Марса.

Маленькая красная лошадь: Чем больше я смотрю на это, тем больше понимаю, что высадка на Луну американских астронавтов в 1969 году была фальшивкой.

guan_15508027521362: Однажды гимнасты, выполняющие вольные упражнения, будут делать упражнение под названием "Сальто Тяньвэнь".