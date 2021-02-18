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Группа «Кронштадт» продает свой морской бизнес концерну «Ситроникс» и сосредотачивается на БЛА

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Как сообщает газета "Ведомости" в материале Екатерины Кинякиной "Ситроникс" приобретает "Кронштадт технологии". Сумма сделки с материнской АФК "Система" еще не конкретизирована. Покупка КТ позволит "Ситроникс" заняться развитием беспилотной навигации", о приобретении "Ситрониксом" 100% акций "Кронштадт технологий" (КТ) у подконтрольного "Системе" АО "Кронштадт" "Ведомостям" рассказали представители обеих компаний. Сумму сделки они не назвали.

Корабельная интегрированная навигационная система "Беринг" разработки АО "Кронштадт технологии" (с) АО "Кронштадт"

Пока за КТ выплачен символический аванс, а полный расчет произойдет после оценки интеллектуальной стоимости разработчика беспилотников - на это может уйти 2-3 месяца, утверждает представитель "Ситроникса".

По словам председателя совета директоров "Ситроникса" и управляющего партнера АФК "Система" Алексея Каткова, морская логистическо-транспортная отрасль - новое направление для компании, которая занимается цифровизацией промышленности: "Приобретение открывает для нас отрасль морского судоходства, мы планируем объединить экспертизы компаний в разработке ПО для реализации интеграционных проектов в различных отраслях. Опыт КТ "Ситроникс" сможет использовать, к примеру, в нефтегазовом секторе".

По словам гендиректора "Кронштадта" Сергея Богатикова, после продажи морского бизнеса группа сосредоточится на беспилотном авиационном направлении: "Наша стратегическая цель - развитие беспилотной авиации как в военном, так и в гражданском направлениях".

В 2015 г. "Система" приобрела "Группу Кронштадт" у компании "Промышленные инвесторы" и ее партнеров за 4,8 млрд руб. Впоследствии правопреемником "Группы Кронштадт" стала компания ИТР, владеющая АО "Кронштадт". До последнего времени КТ контролировалась АО "Кронштадт".

КТ является единственным участником от России в Международной ассоциации маячных служб (IALA), отвечающей за развитие цифровой навигации на межгосударственном уровне. В 2020 г. компания представила систему автономного судовождения БЭС-КФ, завершила проект по оцифровке судоходных рек и разработала цифровые тестовые акватории "Эрмитаж" и "Беспилотник" в рамках федеральной целевой программы развития электронной навигации в России.

КТ - крупнейший разработчик радиоэлектронных и информационных систем среди российских частных компаний, отмечает генеральный директор отраслевого центра "Маринет" "Национальной технологической инициативы" Александр Пинский: "Компания является активным участником мероприятий дорожной карты "Маринет" и развивает пилотные зоны для автономной навигации".

КТ уже второй актив, переданный за полгода в ходе внутригрупповых сделок между структурами АФК "Система". В ноябре 2020 г. МТС объявила о продаже системного интегратора NVision Group самой "Системе" за 401 млн руб.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты отмечают, что оценить стоимость бизнеса КТ непросто - она зависит от того, сколько стоят ее патенты и ноу-хау. КТ - мировой лидер в своей отрасли, отмечает основатель A.Partners Алексей Соловьев: "Учитывая, что выручка компании составляет почти 2 млрд руб., стоимость всей компании, по самым консервативным оценкам, может составлять 3-4 млрд руб.". Однако оценка нематериальных активов может как значительно увеличить, так и снизить стоимость компании, считает Соловьев.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
Кронштадт
СИТРОНИКС
Проекты
2020-й год
БПЛА
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