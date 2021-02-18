The Hill (США): Байден может дать отпор России, поддержав ее соседей на Кавказе

Автор рекомендует президенту Байдену оказать военную поддержку Грузии в ее противостоянии с Россией. Многолетний неофициальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили больше не вызывает у автора подозрений, хотя прежде модно было вспоминать, что Иванишвили сделал свой капитал в России. Счастья Грузии автор на самом деле не желает, Грузия для него - всего лишь плацдарм для сдерживания РФ: "Сближение Грузии с НАТО при твердой поддержке Вашингтона станет сдерживающим фактором для российского стремления усилить свою власть". С помощью Грузии автор надеется оттолкнуть от России Ереван и Баку.

В своей первой крупной речи на тему внешней политики президент Байден призвал восстановить альянсы Америки и усилить американскую дипломатию. Байден также заявил, что будет давать отпор внешней агрессии и внутреннему авторитаризму России. Для начала ему следует продемонстрировать свой новый подход в Грузии, которая является ключевым звеном в стратегически важном Черноморском регионе. Грузия стала первой жертвой нападения российского президента Владимира Путина на национальную независимость и демократическое развитие соседних государств, а агрессия Москвы против этой близкой союзницы США продолжается по сей день.

Государственность Грузии и ее демократия представляют альтернативную региональную модель путинскому самовластию и попыткам ограничить суверенитет соседних государств. После военного захвата 20% грузинской территории в августе 2008 года Кремль использует многочисленные подрывные средства для дестабилизации правительства в Тбилиси, начиная с дезинформации и коррупции, и кончая кибератаками и угрозами вооруженного нападения.

Грузинская демократия окрепла во время всеобщих выборов в октябре 2020 года. Вашингтон и Брюссель помогли ее преобразованию в парламентскую демократию. Они содействовали выработке межпартийного соглашения о поэтапном переходе к пропорциональной избирательной системе, которая лучше представляет избирателей.

Демонстрируя новые успехи демократии, бывший премьер-министр и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики. Этот миллиардер и бывший лидер партии пообещал передать большую часть своего состояния (около пяти миллиардов долларов) благотворительным фондам и сосредоточиться на благотворительной деятельности.

Когда Иванишвили занимался политикой, Грузия сблизилась с западными институтами, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поставив во главу угла вступление в НАТО и углубив сотрудничество с США в сфере безопасности. Грузия также приступила к реализации демократических реформ, встав в один ряд с некоторыми членами ЕС по таким показателям как верховенство права и борьба с коррупцией. Уход Иванишвили из политики вопреки электоральной победе "Грузинской мечты" может создать важный прецедент в момент, когда некоторым государственным руководителям очень трудно отказаться от власти даже после поражения на выборах.

Национальный демократический институт в декабре 2020 года провел социологический опрос, который показал, что 80% граждан Грузии выступают за членство страны в ЕС, а 74% - за присоединение Грузии к НАТО. За последние 10 лет сторонников вступления в Североатлантический альянс стало больше на 12%. Вступление в ЕС и НАТО закреплены в грузинской конституции в качестве направляющей цели, а правительство страны поставило перед собой амбициозную задачу подать заявку на членство в Евросоюзе к 2024 году.

Стремлению к интеграции с Западом способствуют нескончаемые угрозы со стороны Москвы. Власть над Грузией дала бы России возможность претендовать на региональное господство в Закавказье и Черноморском регионе, создавать угрозу важным энергетическим и торговым связям между Европой и Азией, а также существенно ограничить американское и европейское влияние.

Сформированное в 2009 году стратегическое партнерство Грузии с США сдерживает агрессивные устремления России. Администрация Трампа продемонстрировала преемственность политики США в отношении Грузии, укрепив обороноспособность страны за счет поставок военной техники, в частности, ПТРК "Джавелин". Во время слушаний в сенате при утверждении в должности госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что двери для вступления Грузии в НАТО по-прежнему открыты. Грузии сейчас нужна помощь в создании эффективных военно-морских сил для защиты своего побережья, наращивание американского военного присутствия и более четкая дорожная карта для принятия страны в НАТО.

Москва в ноябре 2020 года усилила свое военное присутствие на Южном Кавказе после непродолжительной войны между Азербайджаном и Арменией за оккупированные азербайджанские территории. Введя в Азербайджан свои войска, которые якобы являются миротворческими, Москва по сути дела превратила большую часть спорного анклава Нагорный Карабах в российский протекторат. У России уже есть две военные базы в Армении, и она продолжает милитаризацию оккупированных грузинских территорий.

Стратегическая изоляция Грузии приведет к усилению российского стремления использовать Черное море в качестве плацдарма для демонстрации и применения своей военной силы на Балканах, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Активное наращивание российской военной группировки на Черном море также предназначено для установления контроля над важнейшими морскими путями, морскими экономическими зонами и транзитом энергоресурсов в Европу. Сближение Грузии с НАТО при твердой поддержке Вашингтона станет сдерживающим фактором для российского стремления усилить свою власть и влияние, и подаст сигнал Армении и Азербайджану о том, что они тоже могут освободиться от удушающей хватки Москвы.

Януш Бугайский (Janusz Bugajski)