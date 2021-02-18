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ТАСС

В NASA сообщили, что все системы марсохода Perseverance работают штатно и готовы к посадке

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Марсоход Perseverance
Марсоход Perseverance.
Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA/JPL-Caltech

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) считают, что все системы приближающегося к Марсу аппарата Perseverance ("Настойчивость") работают нормально, марсоход готов к запланированной на 18 февраля посадке. Об этом заявила во вторник заместитель руководителя проекта Дженнифер Троспер на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ведомства.

"Могу сказать, что Perseverance в настоящее время функционирует идеально. Все системы готовы к посадке", - отметила она. Специалист пояснила, что сотрудники NASA уже дали команду системам аппарата начинать подготовку к посадке.

Планируется, что Perseverance осуществит посадку в районе кратера Йезеро. Как сообщила на пресс-конференции сотрудница NASA Эриса Стилли, которая входит в группу специалистов, отвечающих за спуск аппарата, в ведомстве составили подробную карту данного района. На ней отмечены наиболее опасные для марсохода места. "Это лучшая карта возможных угроз, которую мы когда-либо составляли в рамках полета", - сказала Стилли. Она отметила, что выбрать наиболее подходящее место для посадки должен бортовой компьютер.

Главный инженер проекта Адам Стелцнер заверил, что специалисты NASA при создании Perseverance учли опыт применения марсохода Curiosity, колеса которого были повреждены камнями. Колеса Perseverance значительно прочнее, уточнил специалист.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

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США
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Atlas V
Curiosity
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ИТ
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