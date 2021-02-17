Глава ВМС Ирана сообщил, что Индия примет участие в ирано-российских учениях - СМИ

Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото.

Дубай. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - ВМС Индии тоже будут участвовать в начавшихся в северной части Индийского океана военно-морских учениях Ирана и РФ, сообщает во вторник агентство ИРНА со ссылкой на командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

ИРНА отмечает, что "Хоссейн Ханзади, обратив внимание на общую цель учений в северной части Индийского океана, которая состоит в достижении коллективной безопасности на региональном уровне, сказал, что ВМС Индии присоединятся к военным учениям здесь".

Также он упомянул, что ранее власти КНР заявляли о намерении после Китайского нового года также принять участие в региональных маневрах.

До этого во вторник представитель учений иранский вице-адмирал Голям-Реза Тахани заявил, что ирано-российские военно-морские учения преследуют цель гарантировать безопасность навигации в ключевом регионе - северной части Индийского океана.

В понедельник Балтийский флот РФ сообщил, что в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались военно-морские учения России и Ирана, проведены артиллерийские стрельбы, будут отработаны действия по борьбе с пиратами. В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола".