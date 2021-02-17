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Военно-промышленный курьер

С больной головы на здоровую - НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Если Россия хочет столкновения со странами НАТО, то в альянсе к этому готовы. Если Россия хочет сотрудничества, то в НАТО будут рады.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, пишет Eadaily.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», - отметил Столтенберг.

Он заверил, что в НАТО готовы защищать своих членов.

«Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости, - полагает Столтенберг. - Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений. Они наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно».

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
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