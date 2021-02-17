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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов

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STARLINK
STARLINK.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1 тыс. 143 космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 06:59 мск (в понедельник в 22:59 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через примерно 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 не смогла совершить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике должна была состояться через 8 минут 24 секунды после старта ракеты. Но камеры не зафиксировали ее снижения на платформу-дрон, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. По имеющимся данным, ступень упала в океан.

Эта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже в шестой раз.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief and Ms. Tree в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

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