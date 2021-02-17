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Интерфакс-АВН

Экипажи Су-34 и Су-25 участвуют в первом этапе "Авиадартса-2021" - ЦВО

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Екатеринбург. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34 и штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в первом этапе конкурса летных экипажей "Авиадартс-2021" Армейских международных игр-2021 в Киргизии и Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"В конкурсе летного мастерства участвуют четыре экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, два штурмовика Су-25СМ, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшие экипажи в номинациях бомбардировочная и штурмовая авиация определятся в течение пяти дней. Летчики челябинского авиаполка и объединенной российской военной базы "Кант" будут соревноваться в навигации, выполнении простого и сложного пилотажа на малых высотах в составе пар и ведении воздушной разведки.

Основной этап конкурса - боевое применение - пройдет на авиационных полигонах в Курганской области РФ и Киргизии. В ходе соревновательного дня летчики выполнят бомбометание, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям с пикирования, при этом судьи будут оценивать точность огневого применения по времени и поражения мишеней.

Конкурс продлится до конца недели. Победители получат право представлять Центральный военный округ во всеармейском этапе.

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