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В США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Карабахе

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Вооружение и техника российского производства, в частности, бронированные боевые машины и системы противовоздушной обороны (ПВО), уничтожались в последние годы в ходе многочисленных конфликтов, например, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, благодаря использованию современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказывает Defense News.

Согласно изданию, в Ливии «Панцири» уничтожались беспилотником Bayraktar TB2 турецкого производства, а С-300 «Фаворит» в Нагорном Карабахе — дроном Harop израильского производства. Там же утверждается, что в ходе последнего конфликта было ликвидировано 134 армянских танка против 22 азербайджанских.

«Ливия, Нагорный Карабах, а также Сирия только что показали нам, что если полевые силы не могут защитить свое воздушное пространство, то крупномасштабное использование беспилотников может сделать жизнь чрезвычайно опасной», — считает научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Великобритания) Джастин Бронк.

Эксперт отметил, что турецкие БПЛА созданы на основе израильских и получают западные комплектующие, хотя Анкара приступила к работе над собственными беспилотниками «после разочарований по поводу ограничений, установленных на использование израильских систем».

Согласно Бронку, БПЛА нельзя считать неуязвимым оружием, поскольку против них эффективно применение, в частности, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперт отмечает, что у американских и британских беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper в Сирии «было много проблем» с российскими системами РЭБ. По его мнению, странам, не располагающим развитой боевой авиацией, сбалансировать угрозу БПЛА позволит усиление ПВО.

В октябре 2020 года Бронк опубликовал доклад, в котором заявлялось, что Китай превосходит Россию в авиационных технологиях.


Иван Потапов

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С-300П
С-300ПМУ-2
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4 комментария
№1
17.02.2021 07:55
Так и есть.
В сравнении с американскими, израильскими, французскими, английскими образцами
российское оружие проигрывает.
Один плюс-российское дешевле и вполне подходит для стран третьего мира.
По противолодочным вооружениям отстали лет на 30.
Имел возможность сравнить отечественные, американские и израильские системы.
Думаю, что в других областях не лучше.
0
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№2
17.02.2021 13:39
Цитата, ID: 19944 сообщ. №1
В сравнении с американскими, израильскими, французскими, английскими образцами
российское оружие проигрывает
Ха, Ванька, а писюн то у тебя маленький! Вот у Джона, Джека, Изи огого!
А чего ж ты Мыкола свой не показываешь? Аль не вырос за 25 лет?
+2
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№3
17.02.2021 15:45
Цитата, q
Эксперт отмечает, что у американских и британских беспилотников MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper в Сирии «было много проблем» с российскими системами РЭБ.
А вот это интересно. А не расскажут они поподробнее?
0
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№4
17.02.2021 16:07
Цитата, gvinpin сообщ. №3
А вот это интересно. А не расскажут они поподробнее?

рассказывали несколько лет назад когда Хмеймим только начинался.
тогда была куча статьей про электронный купол и как  у БПЛА связь рвалась ,а потом и у остальных .
поэтому матрасные  радиоэлектронные разведчики зачастили в тот район. и какое совпадение именно в те моменты когда игилоиды и нусрачи начанали атаковать Хмеймим дронами
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