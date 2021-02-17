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ТАСС

Разработчик "Бумеранга" проведет онлайн-презентацию новой бронетехники на IDEX 2021

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Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия"
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе "Бумеранг" на форуме "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий считает, что такой формат позволит качественно представить новинки отечественной колесной бронетехники в условиях пандемии

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" (ВПК) проведет онлайн-презентацию своих новинок на международной выставке вооружений IDEX 2021. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"В этом году мы хотим провести для наших постоянных заказчиков онлайн-презентацию любого из интересующих их образцов. Для этого в демонстрационном зале на АО "Арзамасский машиностроительный завод" (входит в ВПК) будет задействован специалист предприятия, который с применением современных коммуникационных технологий представит тот или иной образец техники", - сказал он.

По его словам, этот формат позволит качественно и детально представить новинки отечественной колесной бронетехники в условиях пандемии коронавируса.

2 февраля Красовицкий сообщил ТАСС, что колесные бронетранспортеры К-16 и БМП К-17 на базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы "Бумеранг" получили все необходимые официальные документы для продвижения на зарубежный рынок. Впервые техника на платформе "Бумеранг" была представлена за рубежом на выставке Aero India 2021 в экспозиции "Рособоронэкспорта".

ВПК представляет на IDEX 2021 бронеавтомобили многоцелевого назначения "ВПК-Урал", СБМ "Тигр" в исполнении "Рейд" и ряд других машин.

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
АМЗ
РОЭ
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