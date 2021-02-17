С миру по нитке – королевству корвет

Испанская оборонная промышленность находится под плотной опекой США

У Испании богатая военная история, правда, не очень удачная. Достаточно вспомнить крах Непобедимой армады, которую разгромили англичане при Гравелинском сражении, когда испанский флот из 130 кораблей потерпел сокрушительное поражение. Во время Второй мировой в Испании у власти был фашистский режим, но прямо выступить на стороне Гитлера каудильо Франсиско Франко не рискнул, правда, помощь Берлину оказывал: испанцы поставляли союзнику вольфрам, другие материалы, на Восточном фронте против РККА воевали солдаты испанской «Голубой дивизии», но славы там не снискали.

Страна вступила в НАТО лишь в 1982 году, хотя сразу после Второй мировой войны плотно попала в сферу влияния США. Соответственно большая часть боевой техники для ВС Испании покупалась за океаном.

От щедрот вашингтонских

В 50–60-е годы испанская армия получила из США более 650 легких танков М24 и М41, затем 130 средних танков М48, более 90 САУ и 130 буксируемых орудий. ВВС пополнили примерно 250 истребителей F-86F «Сейбр», позже 21 F-104 «Старфайтер», было закуплено более 400 транспортных, многоцелевых и учебных легких самолетов и вертолетов, для морской авиации – 20 противолодочных самолетов HU-16 «Альбатрос» и шесть вертолетов SH-3D «Си Кинг». В наземную ПВО поступили батарея ЗРС «Найк Геркулес» и четыре батареи ЗРК «Хок».

Для ВМС Испании из США поставили корабли постройки 40-х годов: одну ПЛ типа «Балао», легкий авианосец типа «Индепенденс» (в Испании он получил название «Дедало» и прослужил до конца 80-х), пять эсминцев типа «Флетчер» (в Испании тип «Лепанто»), два сторожевых катера, 12 тральщиков, два десантных транспорта и три десантных корабля. Также поставлялось различное вооружение для кораблей испанской постройки.

“ Испанская армия вооружается как отечественным, так и импортным оружием, произведенным в Испании по лицензии ”

За тот же период Мадрид приобрел в Италии не менее 170 единиц 105-мм орудий М-56 и около 30 вертолетов, в Канаде – 12 легких транспортных самолетов, во Франции – около 150 бронеавтомобилей AML, 10 учебных самолетов и три десантных корабля, в ФРГ – более 100 легких самолетов и шесть торпедных катеров.

В Испании построено 12 эсминцев (9 типа «Аудас», 3 типа «Окендо») и шесть корветов типа «Атревида». Эти корабли несли только иностранное артиллерийское и торпедное вооружение, впрочем, они давно уже выведены из состава флота.

Экспорт вооружений из Испании в ту пору крайне ограничили – поставлено только 100 учебных самолетов в Египет и четыре сторожевых катера в Чили.

В 70-е годы по американской лицензии испанская компания CASA произвела 70 истребителей F-5А/В.

На верфи судостроительной фирмы «Навантия» построено пять фрегатов типа «Балеарес» – модифицированную версию американских фрегатов типа «Нокс» с американским же вооружением, в том числе ПКР «Гарпун». Все корабли уже утилизированы или потоплены на учениях как цели. Также ВМС Испании получили четыре ПЛ, пять эсминцев типа «Гиринг», четыре тральщика (все времен Второй мировой войны) и пять десантных кораблей.

В ВВС Испании поступили 44 новейших на тот момент истребителя-бомбардировщика F-4С «Фантом» с ракетами «воздух-воздух» AIM-7 «Спарроу», 10 средних транспортных самолетов С-130Н «Геркулес» (три в варианте заправщика), три заправщика КС-97, в морскую авиацию – еще шесть «Си Кингов» и семь противолодочных самолетов Р-3 «Орион», в армейскую авиацию – восемь ударных вертолетов АН-1 «Кобра» и десять тяжелых транспортных СН-47 «Чинук». Также было получено до полутора сотен легких самолетов и вертолетов.

Наземную ПВО снабдили четырьмя батареями ЗРК «Усовершенствованный Хок». В сухопутные войска и морскую пехоту поступили 66 танков М48А2, 900 БТР М113 и 19 амфибийных LVTP-7, до 50 единиц САУ М107 и М109.

После США главным поставщиком оружия для Мадрида стала Франция. Париж поставил Мадриду до 200 танков АМХ-30В, 23 БТР М-3, несколько сотен ПТРК «Милан», семь средних транспортных вертолетов SA330 «Пума» и восемь многоцелевых SA316 «Алуэтт-3». Наиболее значимой стала поставка 30 истребителей «Мираж-3Е», а затем 73 новейших на тот момент «Мираж-F1» (частично сборка этих самолетов велась в Испании).

Кроме того, по французской лицензии на испанских верфях построили четыре ПЛ типа «Дафнэ». Бонн предоставил испанским кораблестроителям право построить по пять сторожевых катеров типа РВ-57 («Ласага») и TNC-36 («Барсело»), головные катера обоих типов поступили непосредственно из ФРГ. В Италии были куплены 35 легких вертолетов, в Канаде – восемь спасательных самолетов, в Норвегии – шесть противолодочных самолетов HU-16 «Альбатрос», в Швейцарии – около ста зенитных орудий. Из Великобритании поступило полтора десятка СВВП «Харриер» для испанского авианосца.

Испанский рынок: туда и обратно

Именно с 70-х годов Испания стала заметным производителем (не только по иностранным лицензиям, но и по собственным проектам) и экспортером оружия. На верфях Картахены и Ферроля началось строительство фрегатов (позже классифицированных как корветы) типа «Дескубьерта», несших американские ПКР «Гарпун».

Конструкторы фирмы EADS CASA создали легкий транспортный самолет С-212 для использования как в военных, так и в гражданских целях. Транспортник экспортировался во множество стран, а также производится по лицензии в Индонезии, причем с 2008 года он выпускается только в этой стране. Также испанские авиастроители делали и учебные самолеты С-101, но их экспортные поставки были весьма ограниченными.

По схожему с проектом «Дескубьерта» построено шесть фрегатов (по три в ФРГ и на верфи Фероло в Испании) типа «Жоао Коутиньо» для ВМС Португалии. Специально для Португалии произвели четыре фрегата (позже также классифицированных как корветы) типа «Баптиста де Андраде».

Для сухопутных войск испанцы разработали и в конце 70-х начали выпускать БТР BMR-600 и конструктивно схожую с ним БРМ VEC. Испанская армия получила 682 и 340 этих машин соответственно, кроме того, BMR-600 поставлялся на экспорт. Один БТР потерян испанцами в Боснии и четыре в Афганистане, ВС Саудовской Аравии лишились 10 BMR-600 в Йемене (Эр-Рияду поставлено 140 таких БТР для морской пехоты страны). Кроме того, нескольким, в основном латиноамериканским странам Мадрид поставлял 81-мм и 120-мм минометы ECIA.

Переход франкистской Испании к демократии и вступление в НАТО еще более облегчили республике закупки оружия. Основным поставщиком и в 80-е остались США. По американским лицензиям корабелы построили шесть фрегатов типа «Оливер Перри» (испанский тип «Санта Мария»).

Также авиастроители произвели 72 истребителя-бомбардировщика F-18. В морской авиации США они используются как палубные, но для маленьких испанских авианосцев не подходили, поэтому применялись в наземном варианте.

Непосредственно из Штатов поступили до 250 БТР М113 и вспомогательных машин на их базе, 60 единиц 155-мм САУ М109А1, восемь «Фантомов» (в разведывательном варианте), три «Геркулеса» (в том числе два заправщика), три заправщика «Боинг-707», еще девять «Чинуков», до 40 легких самолетов и вертолетов, шесть новейших на тот момент противолодочных вертолетов SH-60В «Си Хок», два ДТД типа «Пол Ривер» (местный тип «Кастилия»). Также США продали Испании 12 СВВП AV-8В «Харриер-2» для легкого авианосца «Принц Астурийский», созданного на основе нереализованного американского проекта авианесущего «Корабля морского контроля». В роли флагманского корабля в составе ВМФ Испании «Принсипе де Астуриас» заменил полностью устаревший «Дедало».

Были модернизированы до варианта «Усовершенствованный Хок» четыре ранее поставленные батареи ЗРК «Хок».

В 80-е Испания приобрела у англичан шесть вертолетов «Си Кинг» и 17 легких танков «Скорпион» (в 2008 году их перепродали в Чили). По французским лицензиям в Испании построены четыре ПЛ типа «Агоста» (местный тип «Галерна»), произведены 18 ЗРК «Роланд». Из Франции получили еще 100 танков АМХ-30В, до 30 вертолетов AS332, 250 ПТРК «Милан» и несколько десятков «Хот». Шесть ЗРК «Спада», а также шесть вертолетов АВ-212 и 50 старых легких американских танков М47 закупили в Италии, пять американских самолетов Р-3 «Орион» – в Норвегии. Еще 50 М47 Испания получила из ФРГ, по немецкой лицензии началось производство многоцелевых вертолетов Во-105. Своеобразный обмен учебными самолетами случился с Чили: в этой стране по испанской лицензии собрали 37 испанских С-101, в Испании же – 41 Т-35 американского происхождения, но полученных из Чили.

В конце 80-х совместно с Индонезией испанцы начали производство самолета CN-235, который, как и С-212, мог использоваться и в военных (транспортный и патрульный), и в гражданских вариантах. Его продавали во многие страны, в том числе в США и Францию, в Турции CN-235 выпускали по лицензии.

Была достроена серия из шести фрегатов (корветов) «Дескубьерта» для собственных ВМС, поставлены два аналогичных корабля для ВМС Египта и один для военного флота Марокко.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (869) за 16 февраля 2021 года