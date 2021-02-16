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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Российско-белорусский ответ на учение НАТО «Defender Europe – 2021»

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Российско-белорусские учения
Российско-белорусские учения.
Источник изображения: belvpo.com

В Минск прибыла группа российских военных. Вопреки ожиданиям белорусской оппозиции (а может к радости?), их визит никоим образом не связан с политической ситуацией в Республике Беларусь. Никто не собирается ни «подавлять протесты», ни «нарушать суверенитет».

Все достаточно просто и обыденно. Российские и белорусские военные проводят совместную штабную тренировку, которая является подготовительным этапом предстоящего учения «Запад-2021» (проводится один раз в четыре года).

Еще в начале января польское издание Polityka обратило внимание своих читателей на тот факт, что в этом году и НАТО, и Россия вместе с Беларусью планируют проводить практически одновременно масштабные стратегические учения.

Безусловно, издание подразумевает учение альянса «Defender Europe – 2021» и совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021».

«И хотя стороны называют их «просто манёврами», очевидно, что они будут ориентированы на противников: США с НАТО снова будут отрабатывать «защиту восточного фланга» от России, а Москва вместе с Минском – готовить учебную «контратаку», возможно, даже подразумевающую нанесение «упреждающего удара», – пишет Polityka, ссылаясь на имеющуюся у него информацию.

Разумеется, что такая точка зрения выдана исключительно для западного читателя – НАТО обороняется, а Союзное государство – наступает.

Однако подобный расклад не соответствует контексту замыслов многочисленных учений НАТО уже проведенных в восточно-европейском регионе («Anakonda», «Dragon», «Saber Strike» и другие), где под предлогом защиты Польши и стран Балтии от «российской агрессии» группировка войск Альянса первым делом пытается уничтожить российский анклав в Калининградской области.

Без всякого сомнения, и нынешние учения «Defender» не станут исключением, так как будут иметь аналогичный замысел, написанный как под копирку.

Примечательно, что упомянутое польское издание умело скрывает масштабы предстоящего учения и наступательный характер отрабатываемых вопросов: «Как и в прошлом году, в рамках учений «Defender» будет проводиться серия отдельных поэтапных манёвров, призванных показать возможности НАТО в сфере переброски, перемещения и вступления в бой крупных военных сил (до нескольких дивизий сухопутных войск) в регионе условного конфликта», – поясняет автор. «При этом будут задействованы регулярные американские войска, а также резервные подразделения, вооружённые силы европейских союзников и многоуровневая система командования».

На фоне сложившейся обстановки у России и Беларуси остается лишь несколько сценариев для ответа. Рассмотрим их.

Наиболее вероятным является вариант оказания поддержки со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь российской части региональной группировки войск по осуществлению деблокирования Калининградского особого района. При этом задача белорусских войск будет состоять в обеспечении беспрепятственного продвижения воинского контингента 1-й танковой армии ВС Российской Федерации и всестороннее его обеспечение.

Второй вариант (который может быть исполнен как отдельно, так и совместно с первым) – уничтожение военных объектов на территории Литвы и Латвии (аэродромы Зокняй, Лиелварде, порт Клайпеда, важные железнодорожные узлы, районы сосредоточения войск и др.). Для этого могут быть привлечены дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез».

С высокой степенью вероятности можно предположить, что указанные варианты ответных мер региональной группировки войск России и Беларуси на действия группировки войск НАТО будут рассмотрены как в рамках совместной штабной тренировки, которая пройдет в Минске на этой неделе так и в ходе предстоящего учения «Запад-2021».

Сергей Острына

 

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