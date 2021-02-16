Войти
Интерфакс-АВН

Россия и Иран начали военно-морские маневры в Оманском заливе и северо-западе Индийского океана - флот

529
0
+1
Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - В Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана начались военно-морские учения России и Ирана, проведены артиллерийские стрельбы, будут отработаны действия по борьбе с пиратами, сообщил в понедельник Балтийский флот РФ.

"Российско-иранское военно-морское учение проводится с 15 по 16 февраля 2021 года в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

"В течение дня в районе учения российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищенном рейде", - говорится в сообщении Балтфлота.

16 февраля российские и иранские моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие, отмечается в сообщении.

В учениях принимает участие отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Кола".

"Военно-морские силы Ирана в ходе учений представлены фрегатом управляемого ракетного оружия "Джамаран", корветом "Нахди", ракетными катерами "Фалакхан", "Гардоунех" и "Тондар", патрульным кораблем "Махмуди", судном обеспечения "Назери" и судном снабжения "Лаван", - отмечается в сообщении Балтфлота.

Корвет "Стойкий", танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский" вышли в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года, сообщил флот.

В сентябре 2020 года ВМС Ирана приняли участие в одном из эпизодов российского стратегического учения "Кавказ-2020" - на Каспии. Иранские корабли отработали антитеррористические задачи совместно с кораблями Каспийской флотилии РФ.

В декабре 2019 года в северной части Индийского океана состоялось военно-морское учение России, Ирана и Китая.

Российский корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Китай
Оман
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
КФ
Похожие новости
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
25.12.2013
Возвращение в мировой океан
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны