«Умная и точная» - новая ракета Ирана

Иранская армия провела испытания новой «умной» ракеты дальностью 300 километров.

Командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари сообщил об успешных ракетных пусках в одном из регионов страны, передало новостное агентство Fars.

По словам Хейдари, ракета малой дальности проходит испытания для оценки её высокоточной поражающей способности.

«Мы стараемся сделать наше ракетное оружие, во-первых, умным, во-вторых, автоматическим и, в-третьих, всё более точным», - подчеркнул он, добавив, что испытанная «умная» ракета способна поражать цели в любых погодных условиях.