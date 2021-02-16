Войти
Военно-промышленный курьер

«Умная и точная» - новая ракета Ирана

531
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Иранская армия провела испытания новой «умной» ракеты дальностью 300 километров.

Командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари сообщил об успешных ракетных пусках в одном из регионов страны, передало новостное агентство Fars.

По словам Хейдари, ракета малой дальности проходит испытания для оценки её высокоточной поражающей способности.

«Мы стараемся сделать наше ракетное оружие, во-первых, умным, во-вторых, автоматическим и, в-третьих, всё более точным», - подчеркнул он, добавив, что испытанная «умная» ракета способна поражать цели в любых погодных условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Похожие новости
19.06.2020
Аналитик назвал оборонную стратегию Пентагона обычной декларацией
15.06.2020
Hamshahri (Иран): Россия — за возвращение к переговорам о нераспространении ядерного оружия. Но — без Китая
27.02.2017
Трамп намерен расширить ядерный потенциал США
20.02.2017
Министр обороны Израиля назвал Иран главной угрозой на Ближнем Востоке
12.07.2011
Израиль и немецкие танки в Саудовской Аравии
04.07.2011
Иран ввел в действие радарную систему дальнего радиуса действия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны