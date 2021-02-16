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ТАСС

Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ на западе России на учениях

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Истребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Экипажи Су-27 истребительной авиации Балтийского флота проведут ракетные пуски по бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы РФ, на учениях в Калининградской области. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения флота Роман Мартов.

"Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов - нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника. <...> В общей сложности в учениях принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27", - сказал Мартов.

По его словам, также в рамках летно-тактических учений летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

Кроме того, в ходе наземного этапа инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.

"Помимо совершенствования летной выучки экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 Балтийского флота несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области", - добавил представитель флота.

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
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