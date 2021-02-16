Специалисты топослужбы ЗВО получили на вооружение партию ГИС "Интеграция" и аппараты навигации "Орион"

ЦАМТО, 15 февраля. Военные специалисты топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение геоинформационные системы военного назначения.

Впервые в ходе учебно-методических сборов топослужбы общевойсковой армии ЗВО в г.Воронеж были представлены комплекты "Интеграция-64", "Оператор" и "Карта-2005", которые используются для создания военных карт в ходе тактических учений в войсках ЗВО.

Также участникам сборов будет доведена информация о работе топографической службы с использованием поступивших на вооружение современных подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1. С их помощью, в том числе, обеспечиваются задачи топографической службы по контролю прицеливания стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ЗВО.

Всего на вооружение общевойсковой армии ЗВО для решения задач топографической службы поступило около 10 комплектов ГИС "Интеграция" и очередная партия комплектов аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования "Орион", сообщает пресс-служба округа.