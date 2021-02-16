Войти
ЦАМТО

Специалисты топослужбы ЗВО получили на вооружение партию ГИС "Интеграция" и аппараты навигации "Орион"

487
0
0
Топограф за работой
Топограф за работой.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 15 февраля. Военные специалисты топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа получили на вооружение геоинформационные системы военного назначения.

Впервые в ходе учебно-методических сборов топослужбы общевойсковой армии ЗВО в г.Воронеж были представлены комплекты "Интеграция-64", "Оператор" и "Карта-2005", которые используются для создания военных карт в ходе тактических учений в войсках ЗВО.

Также участникам сборов будет доведена информация о работе топографической службы с использованием поступивших на вооружение современных подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1. С их помощью, в том числе, обеспечиваются задачи топографической службы по контролю прицеливания стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ЗВО.

Всего на вооружение общевойсковой армии ЗВО для решения задач топографической службы поступило около 10 комплектов ГИС "Интеграция" и очередная партия комплектов аппаратуры спутниковой навигации индивидуального пользования "Орион", сообщает пресс-служба округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
20.05.2015
Японским военным показали мощь русских танков
08.10.2012
Первая партия самолетов Як-130 передана ВВС России корпорацией "Иркут"
05.10.2012
Не нарушая договора
02.10.2012
В интервью «РИА Новости» генерал-полковник Владимир Чиркин сообщил о планах перевооружения Сухопутных войск
23.12.2010
Субмарины, корветы, фрегаты...
11.10.2010
Поставка самолетов ЯК-130 в Краснодарское военное летное училище начнется в 2011 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 17:34
  • 13
Институт «Звездных Войн»
  • 16.02 17:16
  • 164
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 16.02 16:39
  • 1
В подразделения Сухопутных войск поступят современные бронетранспортеры
  • 16.02 16:36
  • 24
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 16.02 15:36
  • 8
Еспресо (Украина): в Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться
  • 16.02 14:48
  • 0
Пентагон наращивает темпы милитаризации Арктики
  • 16.02 12:49
  • 1
Они еще вернутся: «Терминаторам» дали год испытаний
  • 16.02 12:24
  • 2
Целесообразность слияния РСК «МиГ» и компании «Сухой» ставится под вопрос
  • 16.02 09:08
  • 3
Битва за Дебальцево: анализ и выводы
  • 16.02 08:47
  • 108
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 16.02 07:27
  • 20
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 16.02 07:16
  • 35
Калининградский синдром
  • 16.02 03:39
  • 2
Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки
  • 16.02 02:16
  • 2
Топ-менеджер «Ростеха» о том, способна ли Россия нарастить долю своей компонентной базы
  • 15.02 21:22
  • 1
В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны