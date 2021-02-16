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Военно-промышленный курьер

С беспилотником – на «Соколиную охоту»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Балтийском флоте стартовал конкурс, в рамках которого свое мастерство показывают военнослужащие подразделений беспилотной авиации.

В ходе конкурса расчеты беспилотных летательных аппаратов выполняют нормативы по наземной подготовке БПЛА, оборудованию стартовой площадки, пилотированию в различных погодных условиях с учетом различных вводных.

Одна из конкурсных задач – ведение воздушной разведки и корректировка огня артиллерии. Участникам предстоит вести поиск и уточнение координат разведываемых объектов как в дневное, так и в ночное время.

Кроме того, операторы БПЛА продемонстрируют свое мастерство в посадке на точность. Беспилотник будет необходимо посадить в заданном районе в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Также военнослужащие выполнят нормативы по огневой, физической и топографической подготовке, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Во флотском этапе конкурса «Соколиная охота» принимают участие расчеты беспилотников «Орлан-10» и «Элерон». Победители получат право соревноваться на окружном этапе.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
БФ
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