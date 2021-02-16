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Вестник Мордовии

Украинский танк без пушки – самая странная версия советского Т-64

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В конце декабря 2018 года украинским войскам была передана необычная модификация основного боевого Т-64А. В отличие от первоначальной версии, у этой отсутствовало вооружение -125-мм гладкоствольная пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ. Вместо них висел металлический ящик.

Военные эксперты, раскритиковали такое решение, орудийный ствол в бою, даже на устаревшей машине, никогда не бывает лишним. Как сейчас стало известно, эта ситуация оказалась вынужденной, украинская армия просто испытывает дефицит в пушках, и их не хватает даже для обычных танков.

"Шестьдесят четвертый" получил тяжелый минный трал КМТ-7, и его предполагалось использовать в качестве боевой машины разминирования.

В распоряжении командира оставили управляемый из-за брони 12,7-мм пулемет НВСТ "Утес", который можно использовать для самообороны и прикрытия действий деминеров.

На этих танках также сэкономили с установкой динамической защиты, что сделало их уязвимыми даже для реактивных гранат РПГ. Поэтому они и не нашли широкого распространения, и все ограничилось одной небольшой партией.

Лев Романов

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Страны
Украина
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