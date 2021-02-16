Орбитальную группировку системы предупреждения о пусках ракет создадут к 2024 году - Минобороны РФ

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Развертывание космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершится к 2024 году, сообщили российские военные.

"В рамках совершенствования космического эшелона российской системы ПРН активно ведётся наращивание орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС). В мае 2020 года запущен четвёртый космический аппарат этой системы. Тем самым выполнен этап развёртывания орбитальной группировки ЕКС, завершение формирования которой предусмотрено к 2024 году", - сказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил РФ Андрей Ревенок.

"Развёртывание ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара", - сообщил он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Сообщалось, что орбитальная группировка СПРН в перспективе будет состоять из 10 космических аппаратов "Тундра".

В августе 2020 года генеральный конструктор СПРН, глава концерна "МАК "Вымпел"" Сергей Боев сообщил "Интерфаксу", что завершены государственные испытания усовершенствованной СПРН.

В октябре 2020 года Боев заявил "Интерфаксу", что систему, в частности, усилили новыми локаторами, командными пунктами, модернизировали каналы передачи данных. Усовершенствованная СПРН, как ожидается, заступит на боевое дежурство в 2021 году, сказал генконструктор. "Замечания, которые поступили от министерства обороны России, устранены. Штатно усовершенствованная система должна быть запущена в эксплуатацию в 2021 году", - сказал тогда Боев.

Российская СПРН включает командно-связные средства, наземный и космический эшелоны информационных средств.

Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций (РЛС) "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и гиперзвуковые объекты.