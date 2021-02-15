Иран и Россия намерены провести военно-морские маневры в Индийском океане - иранский военачальник

Дубай. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран и РФ собираются организовать совместные военно-морские учения в Индийском океане, которые будут направлены на обеспечение безопасности региона, передает в воскресенье агентство "Тасним" со ссылкой на главу штаба армии Ирана контр-адмирала Хабибуллу Саяри.

"Заместитель командующего армии по координации контр-адмирал Хабибулла Саяри в воскресенье сказал, что иранские и российские военно-морские силы собираются провести их вторые совместные маневры в водах к югу от Ирана", - сообщает агентство.

Он отметил, что учения с "мощными морскими силами России являют собой ясный сигнал, что иранские ВМС достигли уровня ведущих морских держав".

Саяри добавил, что цель маневров - обеспечить безопасность в северной части Индийского океана.