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Интерфакс-АВН

Иран и Россия намерены провести военно-морские маневры в Индийском океане - иранский военачальник

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Иранский фрегат Jamaran (бортовой номер "76") производит пуск противокорабельной ракеты Noor (c) официальное фото ВМС Ирана
Иранский фрегат Jamaran (бортовой номер "76") производит пуск противокорабельной ракеты Noor (c) официальное фото ВМС Ирана.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Дубай. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран и РФ собираются организовать совместные военно-морские учения в Индийском океане, которые будут направлены на обеспечение безопасности региона, передает в воскресенье агентство "Тасним" со ссылкой на главу штаба армии Ирана контр-адмирала Хабибуллу Саяри.

"Заместитель командующего армии по координации контр-адмирал Хабибулла Саяри в воскресенье сказал, что иранские и российские военно-морские силы собираются провести их вторые совместные маневры в водах к югу от Ирана", - сообщает агентство.

Он отметил, что учения с "мощными морскими силами России являют собой ясный сигнал, что иранские ВМС достигли уровня ведущих морских держав".

Саяри добавил, что цель маневров - обеспечить безопасность в северной части Индийского океана.

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Страны
Индия
Иран
Россия
Проекты
Военные учения
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