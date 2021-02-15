The National Interest (США): Тайна раскрыта? Украинский Т-84 действительно прибыл в Аризону для испытаний?

Украинские военные, вероятно, предоставили американцам свой танк с целью испытаний или обучения, пишет автор. По некоторым данным, украинский основной боевой танк Т-84 прибыл на военный испытательный полигон в США. И это не первый случай, когда украинские танки обнаруживают в США.

Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат. Вполне вероятно, украинские вооруженные силы предоставили американцам свой танк именно с целью испытаний или обучения.

По некоторым данным, украинский основной боевой танк Т-84 прибыл на военный испытательный полигон Юма, штат Аризона, однако пока неизвестно, с какой именно целью. Вероятно, он прибыл туда, чтобы американские солдаты могли познакомиться с этой платформой. Это не первый случай, когда украинская модификация советского танка Т-80 была замечена на американском военном испытательном полигоне, куда ее доставили с целью проведения испытаний и обучения.

В 2003 году американские вооруженные силы приобрели четыре украинских танка, которые, очевидно, проходили испытания в Абердинском испытательном центре в штате Мэриленд. Более того, эти новые сообщения лишь подтвердили тот факт, что Т-84 - усовершенствованная версия советского танка Т-80УД - находится (или находился) на полигоне Юма.

Среди фотографий, которые появились в сети в апреле прошлого года, были фотографии этого украинского танка, оснащенного системой активной защиты "Дрозд". Этот танк стоял на площадке полигона Юма рядом с другими боевыми машинами советского и российского производства. Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат. Вполне вероятно, украинские вооруженные силы предоставили американцам свой танк именно с целью испытаний или обучения.

Как уже говорилось, разработка Т-84 стала своеобразным продолжением программы Т-80УД в 1980-х годах. После распада Советского Союза в середине 1990-х годов между Украиной и Пакистаном был подписан контракт на разработку около 320 танков Т-80УД, однако это оказалось чрезвычайно трудной задачей, поскольку предприятия советского военно-промышленного сектора оказались разбросанными по нескольким бывшим советским республикам. В результате Украина создала собственные мощности для производства этого танка, который в конечном итоге был представлен в 1995 году.

Танк Т-84 отличался многочисленными улучшениями по сравнению с Т-80 и даже Т-80УД, но из-за проблем с финансированием Украина никогда не заказывала танки в больших количествах для внутреннего использования. Некоторые эксперты даже предполагают, что их было выпущено всего от шести до десяти машин. В результате Украина сосредоточилась в основном на ремонте и модернизации более старых танков, особенно Т-64, хотя Т-84 рассматривается как гораздо более боеспособная платформа.

Т-84 оснащен теми же боевыми средствами, что и Т-80УД, в частности 125-миллиметровой гладкоствольной основной пушкой с автоматическим механизмом заряжания. Танк Т-84 также может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами 9Л119М "Рефлекс", которые запускаются так же, как и обычные снаряды. Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-миллиметровый пулемет, а также 12,7-миллиметровый тяжелый пулемет, устанавливаемый над кабиной.

Украинский танк Т-84 оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом 6ТД-2, который обеспечивает 1200 лошадиных сил. Это хорошо бронированный танк, который имеет цельносварную башню, оснащенную блоками динамической защиты, а также комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1".

Из-за высокой стоимости танк Т-84 использовался довольно мало - поэтому и возник вопрос, откуда Соединенные Штаты доставили тот танк, который был замечен на полигоне Юма. Однако Украина экспортировала свои танки в Таиланд, но этого оказалось недостаточно, чтобы снизить затраты на реализацию программы. Так что, вполне возможно, Соединенные Штаты только что купили один такой танк по полной цене!

Питер Сучиу - эксперт по военным вопросам, живет и работает в штате Мичиган. Он пишет статьи более чем для 40 журналов, газет и сайтов. Его статьи часто посвящены стрелковому оружию, и он написал несколько книг о военных головных уборах.

Питер Сучиу (Peter Suciu)