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ТАСС

Российская РЛС "Волга" в Белоруссии будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе

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Радиолокационная станция "Волга"
Радиолокационная станция "Волга".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Станцию построили в 1980-х годах в ответ на размещение Штатами ракет Pershing-2 на территории ФРГ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская радиолокационная станция "Волга" в Белоруссии, входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении, получит новую актуальность в случае размещения Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Об этом заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок.

"Станция на боевом дежурстве, выполняет свою задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, ее актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов", - сказал Ревенок в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Станция была построена недалеко от Барановичей (Белоруссия) в 1980-х годах в ответ на размещение Соединенными Штатами ракет Pershing-2 на территории ФРГ.

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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Продукция
Pershing II
Волга РЛС
Проекты
СПРН
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