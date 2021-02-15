Forbes (США): цель Исландия! Российские бомбардировщики отрабатывают нанесение удара по важной базе НАТО

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 вокруг северной Европы взбудоражил западные СМИ. Что будут делать эти бомбардировщики в случае войны с НАТО? Американский эксперт предлагает версии.

На этой неделе российские ВВС отправили два из своих 17 бомбардировщиков Ту-160 в полет вокруг северной Европы длиной 10 000 километров, о чем во вторник объявил Кремль.

55-метровый Ту-160 с изменяемой геометрией крыла является самым мощным бомбардировщиком в российском арсенале. Его регулярно можно увидеть в небе над Европой, где российские летчики проводят боевую подготовку, проверяют на прочность натовскую ПВО, а иногда пролетают в сторону Сирии, чтобы нанести удары по силам повстанцев.

В мирное время главная задача этих бомбардировщиков - сделать заявление: "Парни, мы здесь, и вы можете стать нашей мишенью". Так независимый эксперт по российской армии Павел Лузин охарактеризовал этот полет.

Но на этой неделе вылет может стать особенным. Во-первых, это возможный ответ России на предстоящую отправку в Норвегию двух американских бомбардировщиков В-1. Кроме того, огромные российские самолеты по всей видимости проверяют редко используемый маршрут, который может оказаться важным в случае войны.

Задайте себе вопрос: что сверхзвуковые Ту-160, способные нести на борту крылатые ракеты в ядерном и обычном снаряжении, будут делать в случае войны с НАТО? У них нет противокорабельных ракет, и поэтому их возможные цели находятся только на суше. К ним относятся командные пункты, авиабазы и порты.

Но куда они полетят? Натовские истребители обычно осуществляют перехват Ту-160, когда те летят в международном воздушном пространстве над Черным, Балтийским, Северным морями или над Северным Ледовитым океаном. А это значит, что в военное время данные бомбардировщики могут наносить удары по объектам на территории Украины и вдоль северного фланга НАТО.

Полет на этой неделе имеет одну особенность. Согласно имеющейся информации, Ту-160 вылетели со своего аэродрома в Энгельсе, что на западе России, направились на север в сторону Северного Ледовитого океана, затем долетели до Шпицбергена, повернули на юг в Норвежское море, прошли на восток вдоль норвежского побережья, а потом снова взяли курс на юг в Энгельс.

Пара перехватчиков МиГ-31 с авиабазы Рогачево на севере России какое-то время сопровождала бомбардировщики, когда они летели над Карским морем в направлении Арктики. Два норвежских F-16 с авиабазы Буде на северо-западе Норвегии осуществили перехват Ту-160 над океаном к северу от своей страны.

Тот отрезок полета, на котором Туполевы направились с севера в сторону Исландии, прежде чем повернуть на восток, был… интересным.

Непонятно, насколько часто российские бомбардировщики летают этим маршрутом в последние годы. "Это мог быть сигнал, предупреждающий о недопустимости патрулирования воздушного пространства над Исландией самолетами Североатлантического альянса", - сказал эксперт по ядерному вооружению из Федерации американских ученых Ханс Кристенсен (Hans Kristensen).

По соглашению с Исландией об охране воздушного пространства страны НАТО на ротационной основе направляют в это островное государство небольшое количество истребителей. Командировки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. В последнее время воздушное патрулирование в небе над Исландией осуществляют британские "Тайфуны", F-35 итальянских ВВС и американские F-15.

Эти истребители охраняют воздушное пространство между Гренландией, Исландией и Британией, которое носит название Фареро-Исландский рубеж. В военное время НАТО наверняка будет проводить операции по воспрещению доступа, цель которых не дать российским силам преодолеть Фареро-Исландский рубеж и выйти в открытый океан.

Российские военные, в свою очередь, будут стараться подавить натовские силы, прикрывающие этот рубеж. Эта задача приобретает особое значение для Москвы, так как НАТО направляет на свой северный фланг все более современные и мощные силы.

Кроме отправки В-1 в Норвегию, ВВС США разместили бомбардировщики В-2 в Исландии. Вылетающие из Исландии малозаметные В-2 создают угрозу российским базам в этом регионе, в том числе, основным портам, обеспечивающим Северный флот. "По этой причине Исландия становится гораздо более важной целью для российских бомбардировщиков", - сказал Кристенсен.

Исландия - крепкий орешек. Если какой-нибудь российский самолет и может нанести удар по острову, то это Ту-160. Огромная дальность этой машины позволяет ей кружить вокруг Исландии вне досягаемости истребителей аэродромного базирования, а потом идти на сближение для нанесения удара с такого направления, где угроза натовской ПВО минимальна.

Такая способность проводить охватывающий маневр дает бомбардировщикам важное преимущество над самолетами меньшей дальности. В случае войны с Тайванем Китай может окружить это островное государство своими бомбардировщиками H-6.

В северной Европе появляется все больше бомбардировщиков, как российских, так и натовских. В такой обстановке становится понятнее, как противоборствующие стороны намерены использовать их, если новая холодная война превратится в горячую.

Дэвид Экс (David Axe)