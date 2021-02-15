Подготовка к старту космического грузовика "Прогресс МС-16" на Байконуре идёт по графику - Рогозин

Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Работы по подготовке к старту ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-16" идут по плану, сообщил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре по результатам анализа телеметрической информации Генеральных испытаний замечаний нет. Работы по графику второго стартового дня завершены", - написал Рогозин в Твиттере.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что РН "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-16" установлена на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура.

"Рано утром в понедельник состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и её пуске", - сообщал "Роскосмос".

Старт ракеты запланирован на 15 февраля 2021 года, полёт к Международной космической станции (МКС) пройдёт по двухсуточной (34-витковой) схеме.

"Прогресс МС-16" доставит экипажу запас азота для пополнения атмосферы и материалы для временной герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.