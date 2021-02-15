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Известия.ru

Правительство РФ поддержало меморандум о сотрудничестве с Китаем по созданию лунной станции

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский кабмин принял предложение «Роскосмоса» подписать меморандум о взаимопонимании между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве по созданию международной лунной научной станции. Распоряжение опубликовано 12 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», согласованное с МИД России, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с китайской стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции», — говорится в документе.

«Роскосмосу» поручено подписать от имени российского правительства данный меморандум, «разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера».

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса в сентябре 2019 года.

Тогда в «Роскосмосе» сообщили, что начало реализации трех этапов лунной программы планируется к 2024 году. К этому моменту исследование спутника Земли начнут вести с орбиты этого небесного тела при помощи аппарата «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен будет доставить на Землю лунный грунт.

Пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность запланирован на 2030 год.

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