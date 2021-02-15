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Naked Science

В России хотят создать одноступенчатую многоразовую ракету-носитель для защиты от космических тел

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«Корона»
«Корона».
Источник изображения: wikipedia

Специалисты из Южно-Уральского государственного университета приступили к проработке концепции одноступенчатой многоразовой ракеты, которую можно будет применять для защиты Земли от разных космических тел.

В последнее время в России все чаще говорят о создании новой ракеты, которую можно было бы применять много раз, подобно носителю Falcon 9 от SpaceX. Согласно новым данным, в будущем страна может получить одноразовую ракету, которая позволит избавиться от угрожающих планете космических тел.

Проработкой концепции заняты специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), проект носителя предложил Государственный ракетный центр имени Макеева. Предполагается, что ракета сможет доставить околоземную орбиту до семи тонн грузов. Межполетное обслуживание займет 24 часа. В качестве возможной даты первого запуска называют 2028 год.

Ракету-носитель хотят применять как часть космического комплекса, который создают предприятия ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и Центральный научно-исследовательский институт машиностроения.

Отметим, что в СМИ уже появлялись данные о разработке в России многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. Ранее был представлен концепт ракеты «Корона», которая должна садиться вертикально. Стартовая масса носителя — 300 тонн. На низкую опорную орбиту она сможет вывести до семи тонн полезной нагрузки.

РН «Корона» в орбитальном полете с закрытым отсеком полезной нагрузки

Источник изображения: wikipedia

По данным из открытых источников, первоначально работы над проектом вели с 1992 по 2012 год: тогда разработку свернули по причине отсутствия финансирования. Впоследствии в ГРЦ имени Макеева вернулись к этой теме: в 2017-м стало известно о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно прогнозам, степень многоразовости ракеты в целом составит 100 стартов. В случае с отдельными ее компонентами показатель будет не менее 25 раз.

Помимо одноступенчатого носителя, в России активно прорабатывают варианты других многоразовых ракет. В прошлом году стартовало эскизное проектирование многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которая, согласно планам, должна заменить носитель «Союз-2» во второй половине 2020-х. Перспективное изделие получит две ступени: первая сможет садиться, используя свои двигатели.

Известно также, что многоразовый носитель разрабатывает частная «Группа компаний S7». Предполагается, что его можно будет запускать с плавучего космодрома.

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Страны
Россия
Продукция
КОРОНА РН
Компании
SpaceX
ГРЦ им. Макеева
ЦНИИмаш
Проекты
Falcon РН
Союз-2 РН
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