Стоимость пуска новой ракеты "Союз-5" может вырасти до $55 млн - ЦЭНКИ

Ранее стоимость пуска оценивалась в 50 млн долларов

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Стоимость пуска новой ракеты-носителя "Союз-5" составит 55 млн долларов, сообщил директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по сотрудничеству с Республикой Казахстан Алексей Останин.

"Отличительными особенностями нового комплекса являются его экологичность (компоненты топлива - кислород и нафтил), повышенная грузоподъемность (17,5 тонны на опорную орбиту), рыночная привлекательность (стоимость пуска в пределах 50-55 млн долларов), головной обтекатель диаметром 5,2 метра", - сказал Останин в интервью корпоративной газете "Космодромы России" (выпускается АО "ЦЭНКИ").

В 2019 году в презентации "Роскосмоса", посвящённой реализации российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек", указывалось, что данный проект обеспечит до 10 пусков ракет в год, стоимость пусковой услуги составит 50 млн долларов.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".