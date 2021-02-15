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Интерфакс-АВН

Технические средства антитеррора и перспективные исследования по вооружениям обсудят специалисты на конференции в Санкт-Петербурге

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Логотип ЗАО НПО CМ
Логотип ЗАО "НПО "Специальных материалов".
Источник изображения: http://sfm.ifmo.ru/

Санкт-Петербург. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Перспективные направления развития технических средств противодействия терроризму будут обсуждены в ходе пленарного заседания XXIV-й Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные проблемы защиты и безопасности", которое состоится в Санкт-Петербурге 1 апреля.

"Будут обсуждены военно-технические аспекты прорывных научных исследований, перспективные направления развития вооружения, военной и специальной техники, технические средства предупреждения чрезвычайных ситуаций и противодействия терроризму", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу советник генерального директора АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) Юрий Клёнов.

Кроме того, по его словам, "большое внимание будет уделено развитию Военно-морского флота, а также совершенствованию теории и практики боевого применения Ракетных войск и артиллерии, обсуждению других вопросов".

Форум пройдёт на базе Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО).

"Пленарное заседание пройдет 1 апреля, на следующий день на базе ряда вузов и организаций запланирована работа симпозиумов", - уточнил Клёнов, отметив, что по итогам конференции будут изданы шесть сборников трудов, которые разместит "Российский индекс научного цитирования".

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Россия
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СМ НПО
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