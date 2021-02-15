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Интерфакс-АВН

РФ и США настроены продолжать диалог по стратегической стабильности - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Россия была готова к оптимистическому сценарию по вопросу о ДСНВ до инаугурации Байдена - Лавров

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон едины в том, что необходимо продолжать диалог в сфере стратегической стабильности, хотя по большинству проблем вряд ли когда-то согласятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очевидна неизбежность необходимости продолжать диалог по стратегической стабильности, попытаться исправить разрушительные действия, предпринятые "разоруженцами" предыдущей администрации США. Было достигнуто согласие по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3)", - сказал он в интервью YouTube каналу "Соловьев Life".

Как отметил министр, недавно он поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "По-моему, нормальный был разговор. Согласились с тем, что у нас очень много проблем", - сказал глава российского МИД.

По его словам, "по большинству из этих проблем мы едва ли согласимся".

Лавров опроверг мнение ряда американских СМИ о том, что с приходом к власти президента США Джо Байдена Россия сразу же подписала документы о продлении СНВ.

"Не буду раскрывать больших секретов. Скажу, что мы надеялись, что у президента США Байдена возобладает здравый смысл. Поэтому за несколько недель до его инаугурации сделали всё, что необходимо по нашему законодательству для заключения договоренности о продлении ДСНВ", - подчеркнул он.

При этом министр отметил, что, несмотря на заявления Байдена о том, что продление ДСНВ входит в его первоочередные задачи, "это не было гарантировано на сто процентов".

"Иными словами, мы просто подготовились к оптимистическому сценарию, чтобы не оказаться в цейтноте. Но иногда нашу линию на продление договора показывают извращенно, дескать, Байден предложил, а Путин согласился", - сказал Лавров.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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