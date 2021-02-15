Defense Express (Украина): Кремль в гонке вооружений с США окончательно сделал ставку на гиперзвук и искусственный интеллект

Для армии РФ гиперзвуковое оружие должно стать главным средством неядерного сдерживания. Искусственный интеллект должен минимизировать время для принятия решений. По сравнению с США, РФ в этой области находится в состоянии «догоняющего», считает автор. Аналогичную систему автоматизированного управления войсками в американской армии начали разворачивать еще в 2012 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил основные направления технологического развития российской армии, окончательно подтвердив ставки Кремля в очередной гонке вооружения с США.

В противоположность прежним "асимметричным ответам", о которых шла речь в 2010-е годы, современная концепция РФ предусматривает "прямую гонку", а главными ставками стали гиперзвуковое оружие, развитие систем искусственного интеллекта и его интеграция в вооружение, а также автоматизация управления войсками.

Такой вывод можно сделать из выступления Шойгу на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ, цитируют российские СМИ.

Ставка на гиперзвук

Главный акцент в системе неядерного сдерживания в РФ из обычных крылатых ракет типа "Калибр" окончательно переместился на гиперзвуковые ракеты. Как утверждают сами российские военные, это оружие сейчас может преодолевать современные системы противовоздушной обороны путем сверхбольших скоростей, которые составляют более пяти Махов. Сейчас в РФ уже принята на вооружение воздушная система "Кинжал", с оцененной скоростью до десяти-двенадцати Махов и идут испытания противокорабельной ракеты "Циркон", которая вероятно разгоняется до девяти Махов. Конечно, если верить российским источникам и не вспоминать о технологических сложностях с обеспечением точности такого оружия.

Добавим, что российская армия уже получила на вооружение гиперзвуковой управляемый блок "Авангард" для стратегических ракет УР-100Н УТТХ. Как утверждают в Кремле, он может маневрировать в верхних слоях атмосферы для преодоления противоракетной обороны.

А учитывая логический путь развития вооружения, вполне вероятно, что гиперзвуковые маневрирующие блоки смогут появиться и на других российских ракетных комплексах наземного базирования, в том числе оперативно-тактического уровня. Таким образом, в Кремле делают весомую ставку на гиперзвуковые системы, видя в них эффективное средство преодоления противоракетной обороны противника.

Следует отметить, что в США также активно ведутся работы над гиперзвуковыми ракетами, известно, как минимум о девяти проектах, самым публичным из которых является ракета AGM-183А ARRW.

Также известно о разработке в США сразу трех систем перехвата гиперзвуковой оружия: Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense от Lockheed Martin, Hypervelocity Interceptor от Boeing, а компания Raytheon проводит модификацию противоракеты SM3 до версии SM3-HAWK.

Кроме того, для заблаговременного обнаружения и наведения на гиперзвуковые ракеты в США развернут проект по созданию целого комплекса, состоящего из сотни небольших спутников. Соответствующий контракт на создание опытных партий был заключен в октябре прошлого года с L3Harris и SpaceX.

Искусственный интеллект и АСВУ

Еще одним вектором технологического развития армии РФ, по утверждению Шойгу, должно стать "внедрение технологий искусственного интеллекта на вооружение, которое определяет перспективный вид Вооруженных сил".

А также развитие систем автоматизации управления войсками. В частности, стало известно о планах провести двустороннее обучение с использованием единой системы управления тактического звена.

Судя по всему, речь идет о системе управления, которая разрабатывалась под шифром "Созвездие М" с 2001 года. В 2019 году было объявлено о начале ее поставки в армию РФ, а первые сорок бригадных комплектов общей стоимостью четыре миллиарда долларов должны быть поставлены до конца 2020 года.

Добавим, что сейчас в РФ известно об экспериментах по использованию технологии искусственного интеллекта именно для управления войсками. В частности, их пытаются использовать для быстрого анализа сил противника, собственных средств и формирования плана боевых действий.

В общем эти системы дают возможность командующему моделировать различные сценарии, выбирая лучший, а система сама должна автоматически его доказать, используя разную степень детализации ко всем подразделениям.

В то же время распространение этих элементов для минимизации времени принятия решений на другие системы вооружения действительно значительно повышает эффективность подразделений. Например, экипаж танка будет получать не только данные о местонахождении противника, но и может сразу увидеть самые опасные цели, которые необходимо уничтожить в первую очередь.

Однако для обеспечения стабильной работы необходимо создать разветвленную систему связи, включая спутниковые каналы передачи большого объема данных.

Добавим, что по сравнению с США, РФ в этой области находится в состоянии "догоняющего". Аналогичную систему автоматизированного управления войсками WIN-T в американской армии начали разворачивать еще в 2012 году.

Также известно и о проектах армии США с использованием искусственного элемента в сфере логистики, боевого планирования, обработки разведывательных данных и тому подобное. В 2019 году Пентагон объединил все эти разработки в единую группу Artificial Intelligence Task Force (AITF), придав ей высокий приоритет.

В общем, в условиях очередной гонки вооружения между Москвой и Вашингтоном, возможно только заметить, что пока ее сценарий полностью повторяет эпизоды холодной войны, которая завершилась распадом СССР.

Олег Катков