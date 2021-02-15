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ТАСС

СМИ: NASA планирует купить место для астронавта на "Союзе" через фирму Axiom Space

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Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года
Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Портал The Verge сообщает, что консультации между NASA и компанией продолжаются, окончательные договоренности пока не достигнуты

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. NASA намерено при посредничестве техасской компании Axiom Space приобрести дополнительное место для американского астронавта на российском пилотируемом корабле "Союз", который отправится к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в четверг интернет-портал The Verge.

По словам его источников, американское космическое ведомство "планирует купить место для астронавта на "Союзе" через базирующуюся в Техасе аэрокосмическую фирму Axiom Space". Она, в частности, оказывает услуги, касающиеся отправки туристов в космос. По сведениям портала, консультации между NASA и компанией продолжаются, окончательные договоренности пока не достигнуты.

В материале приводится комментарий представителя ведомства Джоша Финча. Он отметил, что "американская компания обратилась к NASA с предложением, которое может удовлетворить потребности NASA". Финч пояснил, что не может раскрыть название компании, поскольку ведомство пока "не заключило каких-либо соглашений" относительно покупки места.

Представители Axiom Space и NASA пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать данную публикацию.

Космическое ведомство США заявило во вторник, что рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе", который весной отправляется к МКС. В NASA пояснили, что "дополнительное место на "Союзе" обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из [американских] космических кораблей".

В заявлении также говорится, что NASA сотрудничает с американскими компаниями Boeing и SpaceX для "обеспечения безопасной и надежной транспортировки членов экипажа на МКС и обратно". Ожидается, что космический корабль SpaceX будет запущен 20 апреля. Как отмечается в заявлении, если запуск будет отложен, либо потребуется преждевременное возвращение на Землю американского корабля, "NASA рискует не иметь члена экипажа из США на борту МКС".

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Россия
США
Компании
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ИТ
МКС
Союз ПКК
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