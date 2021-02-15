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Интерфакс-АВН

Эксперты призвали Байдена усилить глобальный контроль над расщепляющимися материалами - СМИ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Группа из почти 30 экспертов, работающих в ядерной области, призвали администрацию президента Джо Байдена усилить контроль над расщепляющимися материалами и восстановить лидерство США в этой области, сообщают СМИ.

В письме экспертов на имя работников госдепартамента, министерства энергетики и Совета национальной безопасности говорится: "Лидерство США в этом вопросе ослабло, а международный прогресс замедлился".

По их мнению, при президенте Дональде Трампе вопросам обеспечения глобальной безопасности таких материалов, как плутоний и высокообогащенный уран, "на высоком уровне уделялось ограниченное внимание", что создает угрозу попадания этих материалов в руки боевиков, которые могут использовать их для создания оружия.

По мнению авторов письма, администрация должна увеличить "инвестиции в национальную безопасность против угроз ядерного и радиологического терроризма", а также увеличить финансовую и политическую поддержку Международного агентства по атомной энергии, активизировать дипломатические усилия, направленные на совершенствование контроля над расщепляющимися материалами.

В последние годы на международном уровне работа по обеспечению безопасности расщепляющихся материалов замедлилась. Это относится к исследовательским реакторам и объектам, оставшимся после сокращения в соответствии с ДСНВ ядерного оружия в России и его демонтажа в некоторых странах бывшего Советского Союза, приводят СМИ заявление Майлза Помпера - старшего научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина.

Он отметил, что у Вашингтона в настоящее время "нет большого окна, в которое он мог бы наблюдать за тем, что там делается, это, в частности, касается и минимизации запасов высокообогащенного урана", сказал Помпер.

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